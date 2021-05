Atenção: cruzamento da Rua Brilhante com Salim Maluf será interditado por três dias para obra de drenagem

A partir deste domingo (16) o cruzamento da Rua Brilhante com a Salim Maluf na altura do bairro Nova Bandeirantes será interditado por três dias para obra de drenagem.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta os motoristas a contornarem o trecho interditado pela Rua Alexander Fleming (via paralela à Brilhante, com tráfego em mão dupla). Vindo do Centro pela Brilhante deve entrar à esquerda uma quadra antes, na Rua Vicente Solaris, descer até a Alexander Fleming, seguir três quadras, subir na Rua Mário Quintanilha para voltar à Brilhante.

A drenagem na Rua Salim Maluf (com tubos de um metro de diâmetro) vai eliminar três pontos de alagamento. A intervenção foi inserida no projeto de recapeamento da Avenida Bandeirantes, corredor sudoeste do transporte coletivo, ligação do Terminal Bandeirantes com o Centro da cidade. Está sendo investido o saldo do contrato de recapeamento da Bandeirantes, com o aval da Caixa Econômica Federal, agente do projeto de mobilidade urbana.

Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, esta drenagem, além de bocas de lobo, vai captar a enxurrada que desce pela Rua Salim Maluf, desde a Avenida Tiradentes para desaguar nas galerias da Bandeirantes. A drenagem vai eliminar um ponto de alagamento que surgiu na Brilhante (perto de uma seringueira), na quadra entre as ruas Salim Maluf e Vicente Solaris. Também será escoada a enxurrada que hoje empoça num trecho da Rua Marechal Floriano.

O problema apareceu (mesmo com a drenagem e bocas de lobo) desde o recapeamento da Brilhante que, junto com a Guia Lopes e a Avenida Marechal Deodoro (onde está em andamento o recapeamento) formam o trecho centro/bairro do corredor sudoeste, ligação com os terminais Bandeirantes e Aero Rancho.

“Com o recapeamento da Brilhante, a pista ficou aproximadamente 10 centímetros mais alta. Assim, a enxurrada que antes descia pela Salim Maluf acaba acumulando no trecho onde a topografia forma uma espécie de bacia”, explica o superintendente de Obras da Sisep, Francisco Martinez.