Ataque de facção no Paraguai mata homem e deixa mulher ferida

Policiais da Força Tarefa Conjunta investigam o ataque que levou a morte de José Fernandes Alves, 38. O atentado aconteceu no começo da noite de sábado (12), na Estância San Jorge, zona rural da cidade de Sargento José Félix López (PY), a aproximadamente 71 quilômetros de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, entre seis e oito homens armados chegaram na propriedade rural com armas longas, uniformes camuflados e com os rostos cobertos passaram a atirar contra as pessoas que estavam no local.

José foi atingido e levado para o Centro de Saúde de Puentesiño, mas não resistiu e chegou morto no hospital. Já sua esposa, de 36 anos, atingida por um tiro na cabeça, foi levada para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

O local onde aconteceu o ataque é uma zona de forte atuação do grupo guerrilheiro EPP (Exército do Povo Paraguaio), e as autoridades não confirmam se o fato tem ligação com o movimento.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)