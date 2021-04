Acadêmicos oferecem assistência jurídica gratuita em Campo Grande

O Núcleo de Prática Jurídica (Prajur) do curso de Direito da Uniderp presta atendimento gratuito à população de Campo Grande preferencialmente, de forma remota, de segunda a sexta, das 08h às 18h. O agendamento pode ser feito pelo telefone (67) 98426-2023.

Para ter acesso à gratuidade, é realizada triagem socioeconômica e análise do enquadramento aos parâmetros legais para beneficiários. No local, estudantes do curso de Direito, sob supervisão dos professores, prestam assistência jurídica especialmente sobre a parte Criminal, Consumidor, Civil e Direito de Família, em que cerca de 80% das ações envolvem situações de guarda, divórcio, pensão alimentícia, acordos sobre visitas, partilhas de bens e execução de pensão não paga.

O coordenador do Prajur, advogado e professor do curso de Direito, Caio Moreno Rodrigues Sampaio, explica que o atendimento inicial é feito por telefone, e caso haja necessidade, é agendado uma consulta presencial, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

(Com informações da assessoria)