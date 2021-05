Assaltantes se passam por funcionários de operadoras, invadem condomínios e síndico faz alerta

Após uma série de assaltos em condomínios de várias regiões de Campo Grande, um síndico que não quis se identificar, resolveu fazer alertas aos moradores do seu prédio nesta sexta-feira (14), a tomarem cuidado com as invasões que estão acontecendo por toda a cidade. Na ocasião, os ladrões se apresentam na portaria como colaboradores de operadoras de rede de telefonia e internet, e ao entrarem no apartamento ou casa, anunciam o roubo.

Segundo o administrador que procurou a equipe de reportagem do O Estado Online MS para fazer a denúncia, os bandidos vão ao local uniformizados, com mochilas, usando formulários com a marca das empresas. “Eles estão enganando os seguranças nas portarias, chegam já com o agendamento, dados dos moradores, como nome, telefone, CPF e RG” relata.

Para os gestores, a situação é de muita preocupação, já que os golpes vem acontecendo frequentemente em dezenas de condomínios. “Eu fico muito preocupado com isso, sou responsável pelos moradores e zelo por cada um deles, por isso mandei no nosso grupo. Inclusive vou fazer uma reunião urgente para aumentar a segurança e burocratização na portaria, contratar uma empresa para fazer o monitoramento com câmeras. A partir de agora, o guarda vai coletar o máximo de informações, confirmar com o morador, e depois acompanhar essa pessoa da guarita até o apartamento/casa” pontuou.

Já a síndica de outro condomínio, que também conversou com a nossa equipe, sinalizou o medo e as preocupações diante da circunstância. “Temos um grupo com mais de 100 gestores e alguns já confirmaram vítimas desta situação. Eu fiquei assustada na hora que li. Pelo fato de uma dessas empresas que entramos em contato afirmar que realmente está realizando adequação predial, por conta da fibra óptica, a gente acaba perdendo o controle. É desesperador para quem não tem um porteiro, assim como nós. Dicamos mais vulneráveis” conta.