Assaltante de papelaria acaba preso depois de perseguição

Na segunda-feira (17), um roubo a mão armada numa papelaria da cidade resultou na prisão de um criminoso, de 26 anos, que tentou fugir em um veículo gol branco após o crime, mas foi preso em flagrante numa casa próxima a rua Amazonas, em Corumbá – 417 quilômetros de Campo Grande. A equipe da Força Nacional deu apoio no cerco policial.

Segundo informações, o autor percebeu que iria ser abordado e iniciou a fuga em alta velocidade. Na rua Goiás, próximo a Rua Monte Castelo, outra guarnição fazia bloqueio da via quando o autor jogou o carro no mato e iniciou fuga a pé pela mata. Na sequência, o suspeito invadiu uma residência na rua Amazonas nº 343, e se trancou na casa com seu filho menor.

Ao perceber que seria pego, o autor fugiu para mata novamente e foi preso pelas equipes. Em seguida, as autoridades foram até ao carro abandonado pelo autor e encontraram a faca do crime, o dinheiro tomado no assalto. Diante das provas, o autor foi preso e encaminhado até o 1º DPC (Departamento de Polícia Civil) junto com os celulares, dinheiro e objetos roubados.

Na delegacia, a vitíma do roubo narrou que o autor entrou no estabelecimento comercial para tirar foto, quando anunciou o assalto à ameaçando e segurando algo na cintura e dizendo que já tinha aprontado outro crime ontem e estava sendo procurado.

