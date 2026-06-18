Toy Story 5 estreia e lidera programação de lazer para toda a família no Shopping Campo Grande

Novo capítulo da animação chega às telonas acompanhado de atrações infantis, espaço para troca de figurinhas da Copa e campanha solidária

A estreia de Toy Story 5 é o principal destaque da programação de lazer do Shopping Campo Grande neste fim de semana. O novo capítulo da franquia que marcou gerações leva Woody, Buzz Lightyear e Jessie de volta às telonas em uma aventura que aborda os desafios de manter a magia das brincadeiras em um mundo cada vez mais conectado à tecnologia.

Com direção de Andrew Stanton, a animação promete reunir humor, emoção e reflexões sobre amizade, propósito e imaginação, além de apresentar novos personagens e a vilã Lilypad. A produção está em cartaz no Cinemark e é uma das apostas para atrair famílias durante o período de férias escolares.

Além da estreia do clássico da Pixar, o shopping reúne outras opções de entretenimento para diferentes públicos.

Na Praça de Eventos, a Arena Park oferece atividades voltadas ao público infantil, com obstáculos, passarelas elevadas, escaladas, brinquedos infláveis, escorregadores iluminados, torres elásticas, piscina de bolinhas e espaços temáticos para brincadeiras de faz de conta. A atração é destinada a crianças de até 13 anos.

Outra atividade que tem atraído os fãs de futebol é o espaço de troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. O ambiente funciona na Livraria Leitura, no Piso 2, permitindo que colecionadores completem seus álbuns e compartilhem a experiência do torneio.

O Shopping Campo Grande também mantém ativa a Campanha do Agasalho 2026, promovida em parceria com o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). As doações de roupas, cobertores e calçados podem ser feitas até o dia 30 de junho em um ponto de coleta instalado próximo ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Outra iniciativa em andamento é a campanha de Dia dos Namorados, que vai sortear uma viagem para Mendoza, na Argentina, avaliada em R$ 20 mil. Clientes participantes do Programa de Benefícios do shopping recebem números da sorte para concorrer ao prêmio.

Em razão da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), às 20h30, as lojas funcionarão das 10h às 20h, com abertura facultativa após esse horário.

Com cinema, atrações infantis, futebol, ações solidárias e promoções, o Shopping Campo Grande aposta em uma programação diversificada para reunir famílias e visitantes durante o fim de semana.

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