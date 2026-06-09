Torcida Pantaneira: Projeto transforma muros em obras que unem arte urbana, fauna do Pantanal e clima de Copa do Mundo

À medida que a Copa do Mundo se aproxima, muros, fachadas e até ruas de Campo Grande começam a ganhar novas cores. A mobilização faz parte do projeto “Torcida Pantaneira”, criado pelo artista urbano Lucas Nascimento, conhecido como Rabisco Easy, em parceria com a Sertão, que transforma espaços públicos em homenagens aos símbolos da fauna sul-mato-grossense e ao espírito de união despertado pelo futebol.

A iniciativa espalha pela cidade personagens inspirados em animais emblemáticos do Pantanal, como jacaré, capivara, arara e tamanduá, combinando arte urbana, identidade regional e a expectativa dos torcedores pela participação brasileira no torneio mundial.

A proposta nasceu durante o planejamento de uma campanha temática voltada para o período da Copa. Em vez de recorrer aos elementos tradicionais ligados ao futebol, a equipe do projeto decidiu valorizar referências locais, levando para as ruas figuras que fazem parte do imaginário de Mato Grosso do Sul. A ideia ganhou força com a participação do público, que ajudou a escolher os animais que integrariam a série por meio de votações realizadas nas redes sociais.

Os murais começaram a surgir em diferentes pontos da Capital e rapidamente chamaram a atenção de quem passava pelos locais. Cada pintura apresenta um personagem inserido no universo esportivo, utilizando as cores nacionais e elementos que remetem à competição. O primeiro trabalho retratou um jacaré em clima de torcida, seguido por uma capivara estilizada e uma arara incorporada à celebração futebolística. O próximo integrante da coleção será um tamanduá.

Além dos murais em paredes, o projeto também ampliou seu alcance para intervenções coletivas. Em uma das ações, moradores do bairro Vila Nasser, se reuniram para transformar uma rua em uma grande obra colaborativa com o “Cachorro Caramelo da Copa”, reunindo famílias, crianças e vizinhos em torno da pintura de um cachorro caramelo vestido com as cores brasileiras.

Todas as cores no muro

Segundo o artista, o objetivo é que a “Torcida Pantaneira” se torne uma grande galeria a céu aberto, conectando cultura local e paixão pelo futebol. A expectativa é concluir a série com um mural de grande porte reunindo todos os personagens já apresentados. Enquanto isso, novos espaços seguem sendo procurados para receber as intervenções, levando arte, cor e identidade regional para diferentes regiões da cidade.

Para transformar os personagens da Torcida Pantaneira em grandes murais urbanos, Lucas Nascimento desenvolve um processo que une pesquisa, planejamento e escolha criteriosa dos espaços. Antes de iniciar cada pintura, o artista busca referências visuais, cria a composição digitalmente e define a paleta de cores que será utilizada. A seleção dos muros também faz parte da etapa criativa, levando em consideração a proposta de cada obra e a interação com o ambiente urbano.

“Costumo começar pesquisando referências para construir o conceito da arte. Depois desenvolvo toda a composição no Procreate e escolho os materiais e as cores no estúdio. Como recebo muitas sugestões de locais pelas redes sociais, também avalio quais espaços combinam melhor com cada personagem e com a mensagem que quero transmitir”, explica o artista ao Jornal O Estado.

Personagens

O primeiro personagem da série Torcida Pantaneira a ganhar as ruas foi o jacaré, escolhido para abrir a sequência de murais inspirados na fauna do Pantanal em clima de Copa do Mundo. A pintura traz referências às cores da Seleção Brasileira e apresenta o animal segurando a taça.

A execução mistura técnicas de spray e tinta acrílica, com etapas que vão do preenchimento das cores base ao acabamento detalhado, especialmente no contorno, que dá forma final à obra e faz o mural ganhar destaque no espaço urbano.

“Quando comecei o processo, o jacaré foi o primeiro nome da convocação. Ele já tem essa força visual ligada ao verde do Pantanal e encaixou perfeitamente na proposta. O trabalho foi todo construído com spray e tinta, começando pelas bases de cor, depois os detalhes e, por último, o contorno, que é a parte que mais transforma a arte na rua. A ideia era justamente misturar técnica e identidade local para criar algo que chamasse atenção e aproximasse as pessoas desse clima de Copa”, revela.

A segunda obra da série Torcida Pantaneira trouxe a capivara como protagonista de um mural instalado em Campo Grande, na Avenida Ministro João Arinos. A pintura dá continuidade à proposta de retratar animais do Pantanal.

O processo artístico envolveu a preparação do fundo em amarelo, a construção de degradês em diferentes tonalidades nos óculos do personagem e o cuidado com pequenos detalhes, como o sombreamento dos dentes, que ajuda a dar profundidade à composição.

“Comecei preparando a base da parede com o fundo amarelo e depois fui construindo os detalhes com calma, principalmente o degradê dos óculos, que levou várias cores até chegar no resultado final. Os pequenos acabamentos, como o dente em tons mais claros, fazem muita diferença no conjunto”, explica Lucas.

Torcida do Brasil

O encerramento da série aconteceu em um mural de grandes proporções que reunirá os quatro integrantes da Torcida Pantaneira em uma única composição. A obra deve marcar o ponto alto do projeto e consolidar a proposta de levar para as ruas uma representação artística da identidade sul-mato-grossense durante o período da Copa do Mundo.

“Esse é um dos trabalhos que mais fiquei ansioso para realizar ao lado da Sertão. Nunca pintei tantos animais em uma mesma arte, então foi um desafio especial. A expectativa é criar algo que chame a atenção das pessoas e se torne um ponto de encontro para quem quiser registrar fotos e viver esse clima de Copa que estamos levando para a cidade”, afirma, finaliza o artista.

Os murais podem ser conferidos em diferentes pontos da cidade: o jacaré está localizado na Avenida Marques de Pombal, nº 937; a capivara pode ser vista na Avenida Ministro João Arinos, nº 650; e a arara foi retratada na Avenida Cafezais, nº 22. As obras, assinadas pelo artista RABISCO EASY, transformam a paisagem urbana com cores vibrantes e elementos da fauna regional.

Amanda Ferreira