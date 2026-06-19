Sorteio neste sábado define ordem dos desfiles das escolas de samba para o Carnaval 2027

A Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande) realiza neste sábado (20), às 16h, o sorteio que definirá a ordem dos desfiles das escolas de samba no Carnaval 2027. O evento será realizado no Teatro Arena do Horto e marca o início oficial dos preparativos das agremiações para a próxima disputa na passarela do samba.

Seis escolas concorrem ao título do carnaval do próximo ano: Unidos da Vila Carvalho, Deixa Falar, Os Catedráticos do Samba, Igrejinha, Cinderela Tradição e Unidos do Cruzeiro. A sequência estabelecida durante o sorteio servirá como referência para a organização dos trabalhos e planejamento dos enredos, fantasias e alegorias ao longo dos próximos meses.

Conforme o cronograma divulgado pela Lienca, os desfiles serão realizados em duas noites. No dia 8 de fevereiro, segunda-feira, a Herdeiros do Samba participará como convidada especial e abrirá a programação, seguida por três das escolas concorrentes. Já no dia 9 de fevereiro, a Corte do Carnaval fará a abertura antes da apresentação das outras três agremiações.

O sorteio integra a programação especial do arraial em comemoração aos 45 anos da Lienca. A proposta do evento é unir duas importantes manifestações culturais populares, reunindo carnaval e festa junina em uma celebração aberta à população.

Além da definição da ordem dos desfiles, o público poderá acompanhar apresentações do Grupo Sampri, da dupla Os Morenos e da Quadrilha Bonde do Flash Back. As escolas de samba também serão responsáveis pelas barracas de comidas típicas, com o objetivo de arrecadar recursos para as atividades desenvolvidas nos barracões.

A realização do evento conta com apoio da Fundac (Fundação Municipal de Cultura), da Prefeitura de Campo Grande, do Governo do Estado e da Fenasamba (Federação Nacional das Escolas de Samba). O Arraial da Lienca e o sorteio do Carnaval 2027 acontecem a partir das 16h, no Teatro Arena do Horto, localizado na Avenida Fábio Zahran, ao lado do Instituto Mirim. A entrada é gratuita.

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