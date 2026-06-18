Sopa de cabrito e touro mecânico são atrações na 60ª Festa Junina da Associação Okinawa

Evento celebra 60 anos de história com dois dias de programação que vão de comidas típicas a atrações

A Associação Okinawa de Campo Grande prepara uma edição especial de sua tradicional Festa Junina. Para marcar seis décadas de história, o evento será realizado pela primeira vez em dois dias de programação, nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 17h, reunindo gastronomia, cultura e confraternização no bairro Amambaí.

Conhecida por unir elementos da festa caipira com a identidade da comunidade japonesa, a celebração terá um cardápio diversificado preparado por departamentos da associação e grupos participantes. Entre as opções estarão pratos tradicionais como o Okinawa Sobá, yakisobá, guioza, karê, sushi e outras especialidades orientais, além de comidas típicas juninas como quentão, pamonha, canjica, milho verde, arroz carreteiro, espetinhos e doces.

Além da gastronomia, o público poderá acompanhar apresentações e atividades ao longo das duas noites de evento. A programação conta com a participação de grupos e parceiros da associação, incluindo manifestações culturais, quadrilha, brincadeiras e atrações que reforçam o caráter familiar da festa, que já faz parte do calendário da comunidade campo-grandense.

A organização destaca que a 60ª edição representa a continuidade de uma tradição construída ao longo dos anos com a participação de voluntários, departamentos e colaboradores. A expectativa é receber famílias e visitantes para celebrar a história da Associação Okinawa em um encontro que valoriza tanto as raízes japonesas quanto as tradições das festas juninas brasileiras. A entrada é gratuita e o evento acontece na Rua dos Barbosas, 110, no bairro Amambai.

Hijá no Shiru

Entre tantas atrações da culinária japonesa e regional na Festa Junina, o ‘Hijá no Shiru’ ou sopa de cabrito, se destaca como um dos pratos mais tradicionais e aguardados do evento. Para a reportagem, o vice-presidente de relações públicas da associação, Lucas Miyahira, contou que o prato típico é originário dos primeiros imigrantes okinawanos que se estabeleceram em Campo Grande. A receita integra a memória afetiva de famílias que frequentam a festa há décadas.

Diferente de outros preparos da culinária doméstica okinawana, preservados principalmente pelas mulheres, o Hijá no Shiru sempre contou com a participação ativa dos homens, desde o abate do animal até o cozimento final. Hoje, a receita é preparada de forma quase ritualística por uma equipe de voluntários, mobilizando dezenas de mãos a cada edição, o que contribui para a grande expectativa do público, que muitas vezes visita o evento exclusivamente para provar essa iguaria.

“Essa sopa é símbolo da nossa festa e revigora as forças físicas, com tradição que remete a ocasiões especiais dos imigrantes. Muita gente vem só para prová-la, inclusive pela fama de propriedades afrodisíacas que a receita carrega”, explica.

O evento reúne pratos tradicionais das culinárias japonesa e okinawana, ao mesmo tempo em que valoriza sabores característicos da culinária regional sul-mato-grossense. Essa integração entre diferentes tradições reflete a trajetória da imigração japonesa em MSl, marcada pelo diálogo entre culturas e pela construção de uma identidade compartilhada.

“A gastronomia é uma ponte entre gerações e culturas. Nossa festa permite que o público conheça pratos japoneses e okinawanos, enquanto também aprecia sabores da culinária regional. É uma oportunidade para descendentes se reconectarem com suas raízes e para os visitantes vivenciarem novas experiências culturais por meio da comida”, destaca Lucas.

Novidades

Para marcar a 60ª edição da Festa Junina da Associação Okinawa, a organização decidiu ampliar a programação e criar uma experiência diferente para o público.Segundo o vice-presidente de projetos e finanças da associação, Marcel Arakaki, contou que entre as principais mudanças está a realização do evento em dois dias, algo inédito na história da celebração.

“Como é uma edição histórica, pensamos em fazer algo maior. Pela primeira vez teremos dois dias de festa, com mais atrações e apresentações culturais. Teremos quadrilha nos dois dias, com participação aberta ao público, além de concursos de melhor traje típico para homens, mulheres e casais”, conta Marcel.

Além das atrações tradicionais, a festa terá novas atividades, apresentações culturais, grupos de dança e concursos que foram planejados especialmente para esta edição comemorativa.

“Também teremos uma competição inédita no domingo, que será o desafio de permanecer por mais tempo no touro mecânico. São novidades que estamos trazendo para tornar essa edição ainda mais especial”, detalha Marcel.

Tradição e cultura

A proposta da Festa Junina da Associação Okinawa vai além da gastronomia e busca resgatar o clima das celebrações tradicionais, com atividades que aproximam famílias e diferentes gerações. A organização espera que o público vivencie uma experiência marcada pela cultura, diversão e pelas memórias criadas durante o evento.

“A 60ª edição da nossa Festa Junina representa um marco muito especial para a comunidade da Associação Okinawa. Neste evento, procuramos valorizar a tradição construída ao longo de seis décadas pelos voluntários, associados e famílias que ajudaram a transformar a festa em uma tradição de Campo Grande. Atualmente, um dos principais desafios para a organização é celebrar o festejo sem perder a essência do evento, unindo tradição, cultura e convivência comunitária em um ambiente que também acolha novos visitantes, interessados em conhecer e partilhar da cultura okinawana e das tradições juninas”, detalha Lucas.

A organização destaca que a proposta da festa vai além da gastronomia e do entretenimento. A expectativa é proporcionar ao público uma experiência marcada pelo acolhimento, pela convivência comunitária e pela valorização da diversidade cultural, reforçada pelas apresentações artísticas e pelo ambiente festivo que caracterizam a celebração.

“Queremos que cada visitante leve consigo boas lembranças e a sensação de pertencimento. Celebrar os 60 anos da nossa Festa Junina é também celebrar a amizade, a solidariedade e a integração entre culturas, valores que fazem parte da história e da essência deste evento”, finaliza Lucas.

Serviço: 60ª Festa Junina da Associação Okinawa de Campo Grande será realizada nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 17h, na Associação Okinawa de Campo Grande (Rua dos Barbosas, 110 – bairro Amambai). Entrada gratuita.

Amanda Ferreira