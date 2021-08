Sonza confirma término com Vitão e conta motivo

A cantora Luísa Sonza, 23, confirmou que não está mais namorando o cantor Vitão, 22. Em entrevista ao site Hugo Gloss, disse que não queria o término, mas “entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos”.

Segundo a artista, tudo isso dói nela de uma maneira que ninguém pode imaginar. “Mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim”, declarou a artista que recorrentemente anuncia na internet sofrer com ódio de algumas pessoas.

Em outro trecho da entrevista, ela faz um novo apelo aos fãs. “Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam a vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas”, acrescentou.

Luísa ainda pediu que seu público não ataque Vitão depois da confirmação do rompimento. “Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento”, disse.

Vitão já havia publicado nesta quinta-feira (19) um desabafo em seus stories sobre as críticas e ataques que sofre desde que gravou a música “Flores” e assumiu o namoro com a cantora Luísa Sonza. “Já me calei demais. Não quero mais engolir vocês”, começou.

“Sinceramente, se você não gosta da minha música, não ouça. Se você não consegue conter seu comentário infeliz, pelo menos ouça a música e tente absorver algo. Essa música que vou lançar hoje é justamente sobre você que quer me ver no fundo do poço”, continuou.

O artista lançou a canção “Takafaya”. “Então tenta calar a p. da boca um pouquinho, parar de falar merda e absorver algo. Obrigado”, completou o artista.

Em maio, Sonza chegou a revelar que ela e o então namorado sofriam até ameaças de morte por mais de um ano. Tudo começou depois do término de Luísa com o humorista Whindersson Nunes, 26, que também terminou seu noivado com Maria Lina.

“Desenvolvi ataque de pânico. Minha família está sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte. Victor quando ainda tinha show drive-in foi agredido com latinha e com agressões verbais por nada, mas eu vou seguir sem expor ninguém nem expor tanta coisa que me magoou, mesmo”, disse a artista.

Veja também: MEC divulga resultado da lista de espera do Prouni 2021