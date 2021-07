Saudades de Loki? Até a estreia de novos velhos heróis no cinema e nas plataformas de streaming, os últimos órfãos da Marvel são de Loki. Série recém concluída que abriu todas as possibilidades com o multiverso e para continuação de franquias e início de novas como as séries Ms. Marvel e Gavião Arqueiro. Sentir falta do Deus da Trapaça faz todo sentido com esta série fantástica.

Em primeiro lugar, agora a Disney+ lançou um episódio extra de Loki. Porém, são bastidores com a produção Avante. A marca exibe os bastidores das séries do Marvel Studios. Em segundo lugar, a plataforma de streaming do mundo das história das princesas fez o anúncio nesta quarta (21).

É um episódio extra de Loki, por exemplo. Trata-se de um capítulo recheado sobre tudo do Deus da Trapaça. O acréscimo tem mais de uma hora para matar a saudades dos “lokianos”. São 65 minutos, no capítulo que a Avanta chama de Episode 5.

Aliás, Avante é uma série documental sobre como surgem as criações das produções da Marvel Studios.

Saudades de Loki? Hora de matá-la.

Antes disso, vamos lembrar que o episódio final, a season final foi épica, mas o capítulo anterior foi fantático.

