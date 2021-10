Nego do Borel é encontrado em Motel com duas mulheres

De acordo com o portal da Band, Nego do Borel foi encontrado. Ele estava em um hotel em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Ainda segundo a publicação, Borel estava acompanhado de duas mulheres. Mais cedo, a mãe dele chegou à Cidade da Polícia para prestar depoimento acompanhada da assessoria de imprensa.

A Polícia Civil chegou a enviar equipes para Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde do estado, onde o cantor teria sido visto ontem.

Os investigadores passaram a procurar por Nego do Borel depois que a mãe dele foi até a delegacia do Recreio, ontem (4) à noite, dizendo que ele desapareceu após falar com pessoas próximas em tom de despedida.

Logo nas primeiras horas desta terça-feira, 5 de outubro, a assessoria de imprensa do cantor pedia por orações e dizia que ele ainda estava desaparecido.

“Atualização: Nego segue desaparecido. Já vamos para 24 horas sem notícias dele, e o telefone está dando desligado. Pedimos a ajuda de vocês para seguirem orando por ele, independente da crença de cada um de vocês. A família e os amigos seguem preocupados”, escreveu o administrador da conta, nesta manhã.