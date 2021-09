Munhoz troca beijo com nova namorada, após fim do casamento

Na última terça-feira, 7 de setembro, o cantor Munhoz apareceu publicamente com a nova namorada, Alana Neto. O romance entre ele e a engenheira agrônoma foi assumido oito meses após o fim do casamento do sertanejo com a nutricionista Rhayssa Carvalho. Eles haviam subido ao altar em fevereiro de 2020.

Os pombinhos não esconderam e nas fotos apareceram ainda trocando um selinho carinhoso. Acompanhados de Mariano e Jakelyne Oliveira, modelo e namorada do artista, os casais prestigiaram a gravação do DVD do grupo de pagode Sambalove, que aconteceu no bar Ruazinha, no bairro da Vila Olímpia, na capital paulista.

Quem também esteve presente foi Naldo Benny e Ellen Cardoso, a Moranguinho. Ele, inclusive, subiu ao palco para cantar com a banda assim como Tierry, outro convidado do projeto. Mas ele estava sem a companhia de Gabi Martins. Na plateia, aliás, estava o ator Henri Castelli, ex-namorado de Jakelyne Oliveira.

Na época do divórcio, Munhoz pediu desculpas e disse ter errado, o que resultou na decisão em colocar um fim no relacionamento.

“Vai ser difícil. Vai ser muito difícil aceitar isso tudo, tudo isso por culpa minha em errar contigo de forma sem prestar atenção nas minhas condutas. Não vou me perdoar nunca por não ter a mulher da minha vida ao meu lado até o final da minha vida. Como você diz: as vidas tomarão seguimentos diferentes. A minha eu não sei o que será de hoje em diante, mas não esqueça o que sempre dizemos um para o outro ‘eu não sei o que seria da minha vida sem você EU TE AMO’. Vou me cuidar ao máximo para que um dia possamos nos encontrar e continuar aquilo que juramos um para o outro, e nunca esqueça minha pequena, não importa aonde eu estiver vou te amar eternamente, o que tem dentro de mim será sempre seu. Estou aqui, gordinha”, escreveu no post do Instagram, que foi apagado.

O EVENTO

A gravação respeitou as regras sanitárias e realizou testes para a Covid-19. Com cinco músicas autorais, diversos covers e grandes nomes da música nas participações especiais, incluindo também Turma do Pagode, Karinah e MC Matheuzinho, o DVD deve ser lançado em outubro, dirigido por Bruno Fioravanti.