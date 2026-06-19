MS lança três editais do audiovisual com R$ 1 milhão em investimentos via PNAB

Chamadas públicas da Fundação de Cultura contemplam produção, licenciamento e circulação de obras sul-mato-grossenses

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) lançou, em 2026, três editais específicos para o setor audiovisual, que somam R$ 1 milhão em investimentos por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). As chamadas públicas abrangem diferentes etapas da cadeia produtiva, da produção à circulação de obras.

Entre as ações previstas, um dos editais destina R$ 100 mil para o licenciamento de 30 obras audiovisuais finalizadas a partir de 2023. Os trabalhos selecionados deverão ser exibidos em iniciativas como o Rota Cine, em mostras promovidas pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) e na programação da TV Educativa.

Outro edital prevê R$ 500 mil para a produção de cinco curtas-metragens de animação inéditos, com investimento de até R$ 100 mil por projeto. Já a terceira chamada pública destina R$ 400 mil para apoiar a participação de produções sul-mato-grossenses em festivais e mostras nacionais e internacionais.

Os editais seguem em andamento e têm previsão de conclusão até agosto.

Para o cineasta Roberto Leite, o momento é de consolidação do setor no Estado. “Posso dizer que vivemos um dos períodos mais importantes da história do setor no estado. Nos últimos anos, especialmente com a chegada da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc, houve um fortalecimento significativo da produção audiovisual”, afirma.

Ele destaca ainda que os recursos têm ampliado a capacidade de realização e circulação das obras: “Esses recursos permitiram que produtores, diretores, roteiristas, técnicos e artistas tivessem condições de desenvolver projetos com mais qualidade e alcançar novos espaços de exibição e reconhecimento”.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram