Festa do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começa hoje, com transmissão do jogo Brasil x Haiti

O Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza, entre os dias 19 e 28 de junho de 2026, a IX Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrado em 27 de junho. Neste ano, a igreja irá emprestar um pouquinho da sua fé para os torcedores do futebol, por meio de transmissão especial dos jogos do Brasil durante a festa social.

Neste ano, a festa terá como intenção: “Maria, Mãe do povo fiel sul-mato-grossense, sustentai-nos no anúncio da redenção!” E como lema: “Há 160 anos anunciando, através do Ícone, Jesus Cristo nosso Perpétuo Socorro.”

Com programação voltada para a religião católica e devoção, além da festa social, a festa celebra a padroeira de Mato Grosso do Sul, instituída pelo Governo e Santa Sé. “O grande cenário dessa celebração é o Santuário Estadual, que acolhe ainda mais peregrinos durante os dez dias de festejo. Celebrar o padroeiro de uma comunidade é fazer memória solene daquele ou daquela que são colocados pela Igreja como modelo de santidade e prática das virtudes segundo o Evangelho, e, ao comemorar a Padroeira de Mato Grosso do Sul, toda esta intenção ganha mais participação dos fiéis, necessitando que nossa comunidade redentorista e os leigos se esforcem mais ainda na preparação da festa e na acolhida dos peregrinos”, explicou o pároco e reitor do Santuário, Reginaldo Padilha.

A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro mobiliza fiéis não só de Campo Grande, como de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Para acolher os visitantes de outras paróquias, tanto no quesito religioso quanto no social, é preciso estar preparado, e a cada ano a festa recebe uma melhoria em sua estrutura.

“Em 2024 dobramos o tamanho da área que recebe os peregrinos na praça de alimentação; em 2025 este espaço já se tornou insuficiente e, para este ano, mais uma área na antiga Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro será utilizada para aumentar o conforto das famílias que desejam celebrar a Padroeira”.

Ícone histórico

Segundo o pároco, existem dois tipos de ‘mesas’ na Festa da Padroeira: a mesa da eucaristia, a partir das missas, e a mesa das confraternizações, na praça de alimentação. Neste ano, a festa da padroeira celebra os 160 anos da devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a partir do Ícone e, segundo a espiritualidade redentorista.Em março deste ano, o ícone histórico que fica fixo no presbitério do Santuário Estadual foi entregue à restauradora Silvia Regina Karps, em São José dos Campos, para trabalhos de conservação.

“O Ícone, ao longo dos 87 anos de história paroquial, sofreu processo de oxidação por causa da reação química do ferro com o ar atmosférico, provocando sujidades na camada de ouro na qual a pintura é aplicada. O Ícone retornou e foi apresentado solenemente aos fiéis no último dia 7 de junho, com uma celebração na antiga Estação Ferroviária, pois foi ali que, na década de 1930, os Missionários Redentoristas, vindos dos Estados Unidos, desembarcaram, com o Ícone, no então Sul de Mato Grosso”.

O Ícone, atualmente exposto para veneração no Santuário Estadual, passará pelas sete dioceses do interior do Estado, por meio de celebrações nas catedrais de Coxim, Três Lagoas, Corumbá, Naviraí, Dourados e Jardim, além da visita à Igreja Matriz de Aquidauana, casa-mãe dos redentoristas em Mato Grosso do Sul.

“Será a primeira vez que o Ícone histórico sai do santuário para ir ao encontro dos fiéis fora de Campo Grande. Após o processo de conservação e restauro do Ícone foi colocada no broche pintado na túnica da Virgem Maria uma joia contendo 79 grãos dos municípios do Estado, a fim de que todo o Mato Grosso do Sul esteja intimamente cravado no Ícone de sua Padroeira. Também as coroas do Menino Jesus e de sua Mãe foram resguardadas, e a moldura de prata que abriga o Ícone foi restaurada. Toda essa preparação visa o início da IX Festa da Padroeira estadual”, disse o Padre Reginaldo.

Social

Para a parte social, as ruas Amando de Oliveira e Camapuã, próximas ao Santuário, no bairro Amambai, serão interditadas para receber uma programação especial com atrações musicais regionais ao longo de toda a festa.

Além dos shows, o público contará com praça de alimentação, estrutura de sonorização, iluminação e banheiros, proporcionando um ambiente acolhedor para toda a família. A praça de alimentação funcionará diariamente das 18h às 23h30.

No domingo (21), a programação inclui a procissão dos ciclistas, a partir das 8h, missa e peregrinação das crianças às 10h. A partir das 16h é realizada a missa, seguida de peregrinação dos motociclistas, tradicional no período. Já às 20h, acontece a peregrinação dos educadores e profissionais da saúde.

No dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, haverá missa com peregrinação da Pastoral da Catequese, às 9h; missa com peregrinação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 15h. A programação religiosa segue até às 18h.

Já no dia 28, último dia, haverá missa com peregrinação dos motoristas e Corpo de Bombeiros Militar, às 7h, seguida de carreata às 8h e missa com peregrinação dos Servidores do Altar, às 10h. À tarde, às 16h, é a vez da peregrinação das Forças Armadas e da Segurança Pública, e às 18h ocorre a missa com coroação do Ícone.

Espaço para o esporte

A grande novidade deste ano é a transmissão do jogo do Brasil x Haiti, pela Copa do Mundo de Futebol, nesta sexta-feira (19), às 20h30. Para isso, a organização montará um telão de seis metros de largura por três de altura, no mesmo espaço onde é montado o palco para os shows.

“Este ano é repleto de celebrações e eventos nacionais e internacionais, que junto com a religiosidade popular, manifestam a cultura brasileira. Durante a Festa da Padroeira haverá dois jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, e nossa programação também agrega esse evento com telão para que os fiéis possam, após as celebrações, assistir aos jogos na praça de alimentação. A Igreja vive em todo o mundo o fenômeno do batismo de verdadeiras multidões de adultos, que se sentem atraídos pela fé católica e pelo testemunho dos irmãos e irmãs, e o Santuário Estadual também vive este fenômeno: por ocasião da Páscoa deste ano, 326 crianças, adolescentes e adultos receberam os sacramentos da Iniciação Cristã. Os fiéis sentem-se acolhidos no Santuário e procuram participar do itinerário catequético”, finaliza o padre.

As celebrações ocorrem a partir das 18h até as 23h30. Mais informações sobre shows, horários e programações podem ser conferidas nas redes sociais, @padroeiradematogrossodosul.

Por Carolina Rampi