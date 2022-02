Fundação de Cultura apoia realização do 1º Encontro de Chamamezeiros de MS

Grandes nomes do chamamé de Mato Grosso do Sul estarão reunidos entre os dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2022 em Campo Grande para o 1º Encontro de Chamamezeiros de MS. O gênero musical “chamamé” é “Bem Imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul”. O encontro tem apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e do governo do Estado.

Inicialmente o evento estava previsto para ser presencial na Praça do Rádio, mas em razão do crescimento dos casos de COVID-19, será realizado no formato virtual com transmissão ao vivo pela TVE Cultura e redes sociais.

Serão três dias cheios de grandes emoções, em que os amantes do chamamé e da música da fronteira poderão desfrutar ao vivo grandes apresentações dos músicos regionais como Jakeline Sanfoneira, Marlon Maciel, Davi Júnior, Castelo, Maninho Rocha, Ramão Martins, Caio Escobar, Marcelo Loureiro, Alcir Rodrigues, Carlos Martinez e Wilson Braga, Paulo & Sérgio Arguelo, Gabriel Flores, Grupo Chama Campeira, Dom Ramón Sanfoneiro, Rivair, Rivamar & Grupo Desparramo. A música paraguaia estará sendo representada pelo harpista Fábio Kaida e o Estado do Rio Grande do Sul será representado pelo grande acordeonista Desidério Souza, da cidade de São Luiz Gonzaga.

O diretor do evento e produtor-geral Orivaldo Mengual, explica que o “1° Encontro de Chamamezeiros de MS tem o objetivo de preservar as nossas raízes pantaneiras e fronteiriças, onde o chamamé, a polca paraguaia e a guarânia são ritmos que estão fazem parte de nossa expressão cultural musical, ritmos entranhados na alma do povo sul-matogrossense; objetiva também valorizar os músicos chamamezeiros do Estado. Este encontro é o mais importante do gênero no Brasil, onde as vertentes sonoras brilharão, numa festa única e imperdível, cheia de grandes emoções ao puro chamamé”.

A realização é do Programa “A Hora do Chamamé” e do Instituto Cultural Chamamé MS, com o apoio da Fertel (Fundação de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul – Rede Educativa de Rádio e Televisão), Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Como assistir:

TVE Cultura

Canal 4.2para (Campo Grande); Canal 13.2 (Dourados); Canal 45.2 (Chapadão do Sul); Canal 30.1 (Bonito); Canal 15 – Net: Maracaju, Miranda, Rio Verde, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Rio Negro, Sete Quedas, Mundo Novo, Nova Andradina, Camapuã, Cassilândia.

Parabólica:

Satellite Star One C 2 – 70W, Frequência 4.095 MHz, Taxa de símbolos 11.250, Polaridade horizontal – MUX: FERTEL HZZZ HD (Da redação)