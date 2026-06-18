FLIB reúne Pedro Bial, Paulo Betti, Itamar Vieira Junior e grandes nomes em edição comemorativa na sua 10ª edição

Evento será realizado de 7 a 12 de julho e celebra a literatura em diálogo com o teatro, a poesia, a oralidade e grandes vozes da cultura brasileira

A 10ª edição da |Flib (Feira Literária de Bonito) chega em clima de celebração, reunindo nomes que atravessam a literatura, o teatro, a poesia, a música, a oralidade e o pensamento brasileiro contemporâneo. Entre os destaques está Pedro Bial, jornalista, escritor, apresentador e contador de histórias, que participa da programação no sábado, 11 de julho, com o lançamento de seu novo livro.

Reconhecido por uma trajetória que dialoga com diferentes gerações, Bial chega à FLIB para um encontro especial com o público, em uma conversa que aproxima memória, experiência e literatura. Com sensibilidade, inteligência e olhar atento sobre a vida brasileira, o autor reforça a proposta da feira de celebrar a palavra como espaço de escuta, reflexão e encontro.

Grandes encontros

A programação começa na terça-feira, 7 de julho, com a abertura oficial e o espetáculo teatral De Carona com a Cultura, monólogo de Paulo Betti. Ator, diretor, escritor e uma das figuras mais conhecidas da cena artística brasileira, Betti abre a edição comemorativa da FLIB levando ao palco uma apresentação que une teatro, memória e afeto.

Na quarta-feira, 8 de julho, a feira recebe Daniel Munduruku, uma das principais referências da literatura indígena brasileira. O autor participa de encontro com crianças indígenas da Aldeinha e apresenta palestra no eixo “Literatura, natureza e outras cartografias”, trazendo à programação reflexões sobre ancestralidade, território, memória e valorização das culturas originárias.

Vozes que atravessam o Brasil

Também no dia 8, Sergio Vaz leva à FLIB a força da literatura periférica. Poeta, escritor, agitador cultural e fundador da Cooperifa, ele participa da feira com a palestra “O delírio da Palavra e a imaginação”, convidando o público a refletir sobre a palavra como gesto de criação, resistência e transformação. Referência nacional na democratização do acesso à leitura, Vaz construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a arte, a palavra e a transformação social.

Na quinta-feira, 9 de julho, a programação reúne Leonardo Piana, Oscar Nakasato e Pedro Luís. Piana participa da conversa “O delírio da palavra e a invenção da realidade”. O escritor é autor dos romances Sismógrafo e Tarde no Planeta, ambos vencedores do Prêmio Cidade de Belo Horizonte, e teve seu romance de estreia finalista de premiações como o Jabuti e o São Paulo de Literatura.

Oscar Nakasato participa da conversa “Natureza, fronteiras e travessias”. Professor universitário e escritor, ele conquistou reconhecimento nacional com Nihonjin, romance vencedor do Prêmio Jabuti em 2012 e considerado uma das obras mais emblemáticas da literatura brasileira recente ao abordar memória, identidade e imigração japonesa no Brasil.

A quinta-feira também conta com Pedro Luís, cantor, compositor e poeta carioca, que apresenta uma turnê em diálogo entre música e literatura. O projeto reúne o livro Amor, Palavra que se Canta e o disco E Se Tudo Terminasse em Amor, em um formato intimista, com leitura de letras, comentários sobre o processo criativo e pocket show acústico. Com sucessos como Girassol e Miséria S/A, Pedro Luís leva à FLIB uma apresentação que aproxima canção, poesia e afeto.

Memória, imaginação e grandes narrativas

Na sexta-feira, 10 de julho, a FLIB recebe Itamar Vieira Junior, um dos escritores brasileiros mais lidos e celebrados da atualidade. Autor de Torto Arado, romance vencedor dos prêmios Jabuti, Oceanos e Leya, Itamar conquistou leitores no Brasil e no exterior com uma literatura marcada pela força da oralidade, pela memória da terra, pelas relações familiares e pelas histórias de comunidades historicamente silenciadas.

Com uma obra que une sensibilidade literária e profundidade social, Itamar chega à feira como um dos grandes nomes da edição comemorativa. Além de Torto Arado, o autor também assina Salvar o Fogo, romance que aprofunda temas como fé, poder, violência, pertencimento e resistência, reafirmando seu lugar entre as vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea.

Também na sexta-feira, Marcílio França Castro participa da conversa “O escritor como leitor”. Autor de romances e contos, Marcílio é reconhecido por uma escrita precisa, bem-humorada e reflexiva, que investiga os caminhos da linguagem, da imaginação e do próprio fazer literário.

No mesmo dia, Luiz Antônio Simas chega à FLIB com a palestra “Memória das nossas histórias”. Escritor, historiador e professor, Simas é uma das vozes mais importantes do pensamento brasileiro contemporâneo, com uma obra dedicada às culturas populares, às tradições de rua, ao samba, às religiosidades, à memória e às formas de resistência que ajudam a contar o Brasil para além das narrativas oficiais.

A programação de sexta-feira também terá show de Sandra Sá, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, reconhecida por sua trajetória ligada à soul music, ao samba-rock e à MPB.

Poesia, narrativas sensíveis e música

No sábado, 11 de julho, a programação literária segue com Ana Martins Marques e Mariana Salomão Carrara. Ana participa da conversa “Armadilhas poéticas”, trazendo ao público uma das vozes mais delicadas e inventivas da poesia brasileira contemporânea. Nascida em Belo Horizonte, a autora de A Vida Submarina, Da Arte das Armadilhas, O Livro das Semelhanças, Livro dos Jardins e Risque Esta Palavra transforma o cotidiano em descoberta, aproximando linguagem e experiência.

Mariana Salomão Carrara é paulistana, Defensora Pública e autora de romances reconhecidos pelos principais prêmios literários do país. Ela assina obras como Se Deus Me Chamar Não Vou e É Sempre a Hora da Nossa Morte Amém, ambas indicadas ao Jabuti, além de Não Fossem as Sílabas do Sábado e A Árvore Mais Sozinha do Mundo, vencedoras do Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2026, lançou Cláudia Vera Feliz Natal, romance ambientado no judiciário mato-grossense.

O sábado também terá show de Jorge Vercillo, cantor e compositor consagrado por canções que atravessam gerações, com um repertório marcado pelo romantismo e pela sofisticação musical.

Evento oficial

A edição de 2026 prestará homenagem à escritora Lygia Fagundes Telles e ao escritor e editor douradense Luciano Serafim, que faleceu em 2025 e teve participação marcante na história da feira.

Outras atrações ainda devem ser anunciadas nas próximas semanas. A 10ª Feira Literária de Bonito será realizada de 7 a 12 de julho, na Praça da Liberdade.

A edição conta com o apoio do deputado federal Vander Loubet, da deputada federal Camila Jara, da senadora Soraya Thronicke, do SESC MS, da Prefeitura Municipal de Bonito, do Ministério da Cultura e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A FLIB integra o Calendário Municipal de Eventos de Bonito e, desde a publicação do decreto estadual nº 6.457, de 11 de agosto de 2025, também faz parte do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, reforçando sua relevância no cenário cultural e educacional do estado.