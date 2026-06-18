FLIB 2026 chama público de Campo Grande para campanha de doação de livros

Ação recebe obras de literatura para compor espaços de leitura, troca de exemplares e a tradicional Árvore do Saber durante a feira

Na FLIB, livro parado pode ganhar caminho, mãos novas e outros leitores. Em sua 10ª edição, a Feira Literária de Bonito amplia as ações de incentivo à leitura com a Árvore do Saber e espaços dedicados à troca de livros, criando uma rede de circulação literária durante os dias do evento.

A proposta é simples: quem tiver em casa um livro em bom estado pode doar e ajudar a compor essa experiência coletiva. Os exemplares recebidos serão incorporados às ações de distribuição de livros da feira, que transformam a leitura em gesto de partilha, encontro e descoberta.

Para Carlos Porto, idealizador da FLIB, a doação de livros traduz o espírito coletivo da feira. “Cada livro doado carrega uma história que não termina em quem já leu. Quando ele circula, encontra novos leitores, desperta memórias, aproxima pessoas e reforça o papel da FLIB como um espaço de partilha, acesso e formação leitora”, destaca.

Durante a programação, os visitantes encontrarão pontos de troca de livros, onde será possível deixar uma obra e escolher outra para levar. Também haverá locais preparados para que o público possa pegar exemplares disponíveis e aproveitar momentos de leitura ao longo da feira.

A tradicional Árvore do Saber, marca afetiva da FLIB, também fará parte da edição de 2026. Neste ano, os livros reunidos na árvore ficarão disponíveis para leitura durante a feira e serão distribuídos ao público no último dia do evento, simbolizando a colheita coletiva de histórias cultivadas ao longo da programação.

As doações podem ser feitas no Instituto Ìmòlé, localizado na Rua Princesa Isabel, 390, em Campo Grande. A organização sugere a doação de obras literárias, como romances, contos, poesias, crônicas, literatura infantojuvenil e demais gêneros voltados à formação de leitores. Livros didáticos, técnicos, apostilas e materiais de caráter acadêmico não serão recebidos nesta ação.

Evento oficial

A edição de 2026 prestará homenagem à escritora Lygia Fagundes Telles e ao escritor e editor douradense Luciano Serafim, que faleceu em 2025 e teve participação marcante na história da feira.

Outras atrações ainda devem ser anunciadas nas próximas semanas. A 10ª Feira Literária de Bonito será realizada de 7 a 12 de julho, na Praça da Liberdade.

A edição conta com o apoio do deputado federal Vander Loubet, da deputada federal Camila Jara, da senadora Soraya Thronicke, do SESC MS, da Prefeitura Municipal de Bonito, do Ministério da Cultura e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A FLIB integra o Calendário Municipal de Eventos de Bonito e, desde a publicação do decreto estadual nº 6.457, de 11 de agosto de 2025, também faz parte do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, reforçando sua relevância no cenário cultural e educacional do estado.

Serviço:

10ª Feira Literária de Bonito (FLIB)

Data: 7 a 12 de julho de 2026

Local: Praça da Liberdade, Bonito/MS

Programação disponível em https://flibonito.com

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram