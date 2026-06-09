Festival de Inverno de Turismo Rural valoriza a região turística dos Ipês

O evento reúne oito experiências em propriedades rurais, promovendo vivências que combinam gastronomia, cultura, natureza e hospitalidade

Até o dia 1º de agosto, a região turística Campo Grande dos Ipês recebe a terceira edição do Festival de Inverno de Turismo Rural de Mato Grosso do Sul. Realizado pela ATURMS (Associação de Turismo Rural de Mato Grosso do Sul), o evento reúne oito experiências em propriedades rurais, promovendo vivências que combinam gastronomia, cultura, natureza e hospitalidade no período mais frio do ano.

A abertura da programação aconteceu no último final de semana, no Sítio Harmonia, em Campo Grande, com uma celebração inspirada nas tradicionais festas juninas. O evento contou com almoço típico caipira, apresentações culturais e atividades voltadas ao resgate das tradições populares.

Toda a programação foi elaborada para proporcionar aos visitantes a oportunidade de conhecer o cotidiano do campo por meio de atividades que valorizam as tradições rurais, os sabores regionais e o contato com a natureza. Em meio às paisagens rurais de Campo Grande, Corguinho, Jaraguari, Rochedinho e Sidrolância, os participantes poderão desfrutar de fogueiras, acomodações aconchegantes, apresentações culturais, música, gastronomia típica e diversas experiências ao ar livre.

Além das atrações culturais, o festival destaca a produção local, com oferta de bebidas quentes, caldos, quitandas e produtos artesanais, fortalecendo a identidade do turismo rural e incentivando a geração de renda nas propriedades participantes.

Ao longo das próximas semanas, o Festival de Inverno de Turismo Rural seguirá promovendo experiências que unem lazer, cultura e contato com o ambiente rural, convidando moradores e visitantes a conhecerem os atrativos da região turística Campo Grande dos Ipês.

Programação

A programação completa do III Festival de Inverno de Turismo Rural de Mato Grosso do Sul está disponível nos canais das propriedades participantes e da região turística @campograndedosipes. As atividades incluem experiências gastronômicas, apresentações artísticas, vivências rurais e momentos de integração com a cultura e as tradições do campo sul-mato-grossense.

* 20 de junho

Mirante dos Ipês (@mirantedosipesms)

Solstício de sabores e aconchego do inverno, com gastronomia e música ao entardecer;

* 27 de junho

Rancho Verde (@ranchoverdems)

Comida da roça e moda de viola;

* 04 de julho

Faz. Pontal das Águas (@fazendapontaldasaguas)

Atrações culturais e merenda típica;

* 11 de julho

Recanto da Cachoeira (@recantodacachoeira.quilombo)

Arraial do Quilombo e atrações regionais;

* 18 de julho

Morada do Gavião (@moradadogaviao)

Tradição e natureza, cultura e sabores regionais;

* 25 de julho

Estância Alegria (@estanciaalegria)

Noite pantaneira, história, música e comida de comitiva;

* 01 de agosto

Fazenda São Clemente (@fazendasaoclementesidro)

Sabores do campo, comida típica de fazenda com churrasco.