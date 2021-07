Festival abre inscrições para Batalha de Bandas

O festival de músicas autorais de MS, Batalha de Bandas, está com inscrições abertas a partir desta terça-feira (13), Dia Mundial do Rock.O projeto contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FIC), tem como objetivo trazer representatividade para o cenário autoral do Estado. O evento acontece em Setembro e seguirá todos os cuidados de prevenção contra o novo coronavírus.

As inscrições podem ser realizadas via formulário on-line até o dia 13 de agosto e um dos requisitos de participação é a banda escrever e tocar a própria música. A inscrição é aberta para bandas de qualquer vertente do rock para integrantes que tenham mais de 14 anos. Os interessados devem enviar música autoral em áudio ou vídeo, via Soundcloud ou YouTube. Não tem necessidade de ser uma gravação profissional.

Segundo a assessoria de imprensa da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, a seleção do material é feita por um time de técnicos que irão analisar composição, performance, execução e letra. A divulgação dos nomes será no dia 20 de agosto na fanpage da Batalha de Bandas.

A premiação para a banda vencedora será a gravação de um DVD com quatro músicas, um ensaio fotográfico, dez camisetas da banda e uma consultoria de carreira. O segundo lugar e a banda escolhida pelo público levam a gravação de um single cada. Já o terceiro lugar, ganha um ensaio fotográfico.

Hoje, às 20h, horário local, uma live no perfil do instagram do Batalha de Bandas (www.instagram.com/batalhadebandas), irá divulgar o link para inscrições e maiores informações sobre a “batalha”.