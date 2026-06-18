Feira do Baobá celebra um ano reunindo cultura, negócios e comunidade

Edição especial desta sexta-feira (19) terá transmissão do jogo do Brasil, samba e atrações para toda a família

A Feira do Baobá chega ao seu primeiro ano de atividades celebrando uma trajetória marcada pelo fortalecimento do empreendedorismo, da cultura e da convivência comunitária em Campo Grande. Nesta sexta-feira (19), a Praça Brasilina de Aguiar recebe a edição comemorativa de aniversário, com programação especial, transmissão do jogo do Brasil contra o Haiti, samba ao vivo, ponto de troca de figurinhas e diversas atrações gratuitas para toda a família.

O que começou como uma iniciativa para valorizar talentos locais e criar oportunidades para pequenos empreendedores transformou-se em um dos eventos comunitários mais movimentados da Capital. Ao longo de 12 edições, a feira reuniu milhares de visitantes, fortaleceu pequenos negócios e consolidou um espaço de encontro entre cultura, gastronomia, economia criativa e lazer.

A feira surgiu a partir de uma iniciativa de Gilson Martins, que identificou a necessidade de criar um espaço permanente voltado ao empreendedorismo, à cultura e à convivência comunitária. Atualmente, o evento é organizado por ele, por Milena Martins e Maria Conceição, com apoio de parceiros e voluntários.

O espaço onde ocorre a feira foi disponibilizado pela Associação de Moradores do Bairro Caiçara e Jardim Anahy (AMCA).

Crescimento que ultrapassou expectativas

O crescimento da Feira do Baobá pode ser medido pelos números. Atualmente, mais de 400 expositores demonstram interesse em participar do evento, que mantém fila de espera devido à alta procura. Em média, cada edição reúne entre 120 e 150 expositores, enquanto o público gira em torno de 5 mil pessoas. O maior movimento registrado até agora alcançou aproximadamente 7 mil visitantes.

Ao perceber que muitos moradores desconheciam os produtos, serviços e empreendedores existentes na própria comunidade, Gilson decidiu criar um espaço que aproximasse produtores e consumidores. “A iniciativa também buscava oferecer oportunidades para pequenos negócios que, muitas vezes, não encontravam canais acessíveis para divulgar seus produtos”, afirma.

Espaço para empreender, criar e divulgar

A diversidade é uma das marcas da Feira do Baobá. Os visitantes encontram gastronomia regional e de diferentes estados brasileiros, artesanato, moda sustentável, decoração, produtos autorais, arte, cultura regional e iniciativas ligadas à economia criativa.

Além da comercialização de produtos, o evento se tornou uma plataforma de divulgação para pequenos negócios. Um dos exemplos mais conhecidos é o da empreendedora Rafaela, da Rafaela Bolos. Após participar da feira e ganhar visibilidade junto ao público, ela ampliou significativamente o alcance da marca e passou a atrair filas de clientes em seus pontos de venda.

Casos como esse reforçam o papel da feira como ferramenta de desenvolvimento econômico e incentivo ao empreendedorismo, especialmente para quem busca espaço para apresentar produtos e conquistar novos consumidores.

Cultura e ações sociais caminham juntas

Ao longo do último ano, a programação foi além da exposição de produtos. O público acompanhou apresentações culturais, música ao vivo, sorteios, brincadeiras, ações de integração comunitária, divulgação de projetos sociais e campanhas solidárias.

A feira também se tornou um importante ponto de apoio para iniciativas sociais desenvolvidas pela AMCA. Entre elas está o Baobá Solidário, campanha realizada no fim do ano passado para arrecadação e distribuição de roupas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O projeto conta ainda com parcerias de instituições como a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Cruz Vermelha, entidades ligadas à proteção animal, empresas apoiadoras e projetos culturais da comunidade.

Uma celebração especial para marcar o primeiro ano

A edição de aniversário promete reunir alguns dos elementos que ajudaram a construir a identidade da feira ao longo desses 12 meses. Além da variedade de expositores, o público poderá acompanhar a transmissão do jogo do Brasil, participar da troca de figurinhas da Copa do Mundo, aproveitar apresentações de samba e desfrutar de um ambiente pensado para toda a família.

A comemoração estava prevista para acontecer na semana passada, mas precisou ser adiada em razão do forte temporal que atingiu Campo Grande.

A história por trás do nome

O nome da feira foi inspirado na grande árvore Baobá localizada na Praça Brasilina de Aguiar, onde o evento acontece. Considerado um dos símbolos mais importantes do continente africano, o baobá é conhecido pela longevidade, resistência e capacidade de reunir pessoas ao seu redor.

Em diversas culturas, a espécie é chamada de “Árvore da Vida” e representa acolhimento, ancestralidade, troca de conhecimento e fortalecimento comunitário. Valores que dialogam diretamente com a proposta da feira.

Segundo relatos da comunidade, a árvore existente na praça foi plantada há muitos anos por um antigo morador chamado Manuel. Desde então, tornou-se um dos símbolos mais afetivos da região e uma referência para gerações de moradores.

Assim como a árvore que lhe dá nome, a Feira do Baobá nasceu para criar raízes, acolher pessoas, gerar oportunidades e fortalecer os laços entre a comunidade e os empreendedores locais.

Serviço

Feira do Baobá – Edição Especial de 1 Ano

Sexta-feira, 19 de junho

A partir das 18h

Praça Brasilina de Aguiar – Rua Villa Lobos, 15

Entrada gratuita



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