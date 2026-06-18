Feira Central anuncia Festival do Sobá 2026 com entrada gratuita e dois grandes shows nacionais

Maior celebração do sobá em Campo Grande terá cinco dias de festa, tradição e atrações nacionais gratuitas

Uma das maiores festas gastronômicas e tradicionais de Campo Grande já tem data para acontecer: de 5 a 9 de agosto de 2026, a Feira Central de Campo Grande realiza mais uma edição do tradicional Festival do Sobá, com entrada totalmente gratuita para toda a população.

Reconhecido como um dos maiores eventos turísticos e de valorização das tradições de Mato Grosso do Sul, o festival já se tornou referência internacional na preservação da herança okinawana e da forte influência da imigração japonesa na formação da identidade de Campo Grande. O evento também fortalece o turismo, movimenta a economia local, gera renda, empregos e evidencia a riqueza da miscigenação de povos que construiu a história da capital sul-mato-grossense.

Com 101 anos de atividade, a Feira Central segue sendo um dos espaços mais tradicionais e simbólicos de Campo Grande, reunindo gastronomia, entretenimento, memória e convivência em um ambiente que acolhe famílias, turistas e visitantes de todas as idades.

Neste ano, o festival chega com uma grande novidade: pela primeira vez, a população participou diretamente da escolha das atrações nacionais. Por meio de uma enquete nas redes sociais, a feira perguntou ao público quais artistas gostariam de assistir no Festival do Sobá 2026. As opções eram as duplas Edson & Hudson e João Neto & Frederico.

O sucesso da votação foi tão grande que a organização decidiu atender ao desejo popular e trazer as duas atrações para o evento.

A programação já começa com dois grandes shows gratuitos:

* Dia 5 de agosto – Edson & Hudson

* Dia 6 de agosto – João Neto & Frederico

A proposta do festival é oferecer um espaço democrático, acessível e acolhedor para toda a família, reunindo música, gastronomia, apresentações artísticas, atividades de lazer e experiências que valorizam as tradições da cidade de forma gratuita e aberta ao público.

A presidente da Feira Central, Alvira Appel, reforça o compromisso da entidade em entregar uma grande celebração para Campo Grande.

“Queremos realizar uma festa que represente a grandeza da nossa cidade e das nossas tradições. A Feira Central é um espaço que abriga a todos, e o sobá, patrimônio de Campo Grande, merece uma celebração à altura, com muitas atrações, alegria e integração para toda a família. Tudo isso só acontece graças à nossa cultura forte e ao apoio e colaboração dos empresários e parceiros que fazem a feira acontecer diariamente”, destaca.

Nos próximos dias, a organização divulgará oficialmente a programação completa do Festival do Sobá 2026, com diversas atrações, Expressões Artísticas de Mato Grosso do Sul, Parada Nerda, atividades especiais e novidades preparadas para celebrar uma das maiores tradições de Campo Grande.

O evento conta ainda com o apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Ministério do Turismo do Governo Federal do Brasil. Outras iniciativas poderão participar deste festejo também.

Serviço:

Feira Central de Campo Grande – Festival do Sobá 2026

De 5 a 9 de agosto de 2026

Entrada gratuita

Endereço: Rua 14 de Julho, 3351 – Centro – Campo Grande/MS

Horário de funcionamento: quarta a sexta a partir das 16h e nos finais de semana a partir das 11h.

Instagram: @feiracentralcg

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