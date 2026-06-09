Exposição e cine debate no MIS convidam público a refletir sobre visões do futuro

Evento reúne mostra “Futuros do Passado”, filme de Fritz Lang e discussão sobre as expectativas construídas ao longo da história

Como diferentes gerações imaginaram o futuro? Essa é a proposta da programação especial promovida pelo MIS (Museu da Imagem e do Som), da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), no próximo dia 12 de junho. Com entrada gratuita, o evento reúne exposição, sessão de cinema e debate sobre as expectativas e os receios que marcaram distintas épocas.

A programação será realizada das 13h30 às 17h30, nas dependências do MIS, e terá como destaque a exposição “Futuros do Passado”, produzida por acadêmicos do 4º ano do curso de História da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A mostra apresenta diferentes representações do futuro construídas ao longo dos séculos XX e XXI, revelando como sociedades de distintas épocas projetaram sonhos, esperanças e preocupações em relação ao mundo que estava por vir.

A proposta é estimular a reflexão sobre os imaginários de futuro presentes em produções audiovisuais e culturais, evidenciando como a ideia do amanhã sempre esteve ligada às transformações sociais, tecnológicas e políticas de cada período histórico.

A programação também inclui a exibição do clássico “Metrópolis” (1927), dirigido por Fritz Lang e considerado uma das obras mais influentes da história da ficção científica. Lançado há quase um século, o filme imaginou como seria a sociedade do futuro e continua despertando debates sobre tecnologia, urbanização, desigualdades sociais e relações de trabalho.

Após a sessão, o público poderá participar de um debate com o historiador Roger Domenech Colacios, professor da UEM (Universidade Estadual de Maringá) e pesquisador nas áreas de História das Ciências, História Ambiental e estudos do tempo presente. A discussão abordará os acertos e equívocos das projeções apresentadas em “Metrópolis”, além dos medos, expectativas e visões de futuro que marcaram o contexto histórico em que o filme foi produzido.

A atividade integra as ações do grupo de pesquisa HIS.COM (Estudos em História Contemporânea, Comunicação e Tecnologias) e da disciplina de História Contemporânea II da UEMS, fortalecendo o diálogo entre universidade, patrimônio cultural e comunidade.

Serviço

Cine Debate e Exposição – “Metrópolis: entre os acertos e erros sobre 2026”

Data: 12 de junho de 2026

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul

Entrada gratuita

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