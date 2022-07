50° Festa do Peão em MS: terá shows de Maiara e Maraisa e Zé Felipe

A 50° Festa do Peão em Cassilândia teve início nesta terça-feira (26) irá abrir as portas para shows e atrações até o dia 30 de julho, o evento será realizado pelo Sindicato Rural de Cassilândia.

Será realizado 04 shows, quem abriu o palco de apresentações nesta quarta-feira (27) tivemos a apresentação da dupla de sertanejo Mato Grosso e Matias. Já nesta quinta-feira (28) teremos a dupla Maiara e Maraisa, na próxima sexta-feira Eduardo Costa será a grande atração do palco e no último dia Zé Felipe encerra as grades de shows.

O evento também teve o sorteio dos peões que participarão do Rodeio Regional (Qualify). O vencedor do sorteio ganhou vaga no rodeio nacional.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FESTA DO PEÃO CASSILÂNDIA (@festapeaocassilandia)

Atrações confirmadas

27 Julho – Mato Grosso e Matias

28 Julho – Maiara e Maraisa

29 Julho – Eduardo Costa

30 Julho – Zé Felipe

Ingressos disponíveis no link.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.