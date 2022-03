Está aberta as inscrições para o “1º Festival da Canção das escolas estaduais de MS”. O objetivo do festival é estimular novos talentos musicais de cantores e compositores da rede estadual de ensino. As inscrições devem ser feitas pelas unidades escolares, a partir do dia 21 de março e vão até o dia 27 de maio através do site www.sed.ms.gov.br/festivaldacancao via formulário.

Somente estudantes matriculados na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul poderão participar, utilizando músicas inéditas e com tema livre para composição. As três melhores canções recebem prêmios em dinheiro, troféu e violão. O selecionado como melhor intérprete ganha o premio de R$ 1.000,00 e troféu. Os 10 concorrentes da fase final também ganham prêmios.

O festival acontecerá no dia 12 de agosto, na Concha Acústica Helena Meireles às 21 horas com encerramento no dia 13 de agosto das 16 às 21 horas.

O evento é uma promoção do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), NUAC (Núcleo de Arte e Cultura), FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e FUNDESPORTE (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

