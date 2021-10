Espetáculo e banda de rock são atrações de hoje na Rua 14 de Julho

Abrindo o mês de outubro, hoje (3)o “Domingo na 14” programou uma sequência de atrações infantis e também músicas que prometem despertar nostalgia no público. A ação ocorre no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Barão do Rio Branco, centro de Campo Grande, e é desenvolvida pelo Sesc Cultura em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo).

A primeira apresentação infantil, às 17h, é do Batucando Histórias, que conta histórias musicadas com textos e melodias autorais, por meio da adaptação de enredos com contação de histórias, cantigas e humor.

Às 18h haverá o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, dirigido por Edner Gustavo e Manolo Schittcowisck. A peça é inspirada na obra de Manoel de Barros e é uma celebração à infância. Através da brincadeira, do lúdico e do teatro de objetos, os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) contam histórias do quintal deles. Além do vovô Manoel, estão presentes Bernardo, Bugrinha, a Prof. Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e na trilha, canções originais compostas especialmente para o espetáculo.

Encerrando a noite das atrações, a banda On the Road se apresenta e leva ao público a influência da revolução musical e a importância do rock, com seu amplo repertório que atravessa as décadas.