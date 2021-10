Cia de Artes Embrujos de España traz a beleza da dança espanhola ao Armazém Cultural

Resgatar as tradições dos povos que compartilham Campo Grande é o objetivo do Encontro de Etnias, que busca o resgate cultural das comunidades étnicas da Capital. O projeto foi desenvolvido pela chefe de Divisão de Etnias da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Carmen Eugênio, e o próximo espetáculo será com a Cia de Artes Embrujos de España. “Esse projeto tem o objetivo de trazer para a população campo-grandense as tradições de todas as comunidades étnicas que temos na Capital, e que constam no nosso calendário oficial de eventos. Hoje vamos comemorar com a apresentação do grupo, em homenagem à colônia espanhola, e é assim a cada mês, para fazermos esse resgate de tradições”, explica Carmen Eugênio.

Formato híbrido

Há seis meses o evento vem sendo realizado no formato on-line, contudo, o avanço da imunização contra a COVID-19, e a diminuição significativa no número de mortes e infectados pelo vírus, permite que esta edição seja realizada no formato híbrido. “Campo Grande tem vários povos, temos uma cultura plural, e então para enfatizarmos a importância disso para nossa Capital, temos promovido esses eventos, com o intuito de resgatar as tradições de povos que contribuem com a construção de Campo Grande, e até mesmo de Mato Grosso do Sul”, afirma o titular municipal da pasta de Cultura, Max Freitas.

Durante o evento, que também será transmitido ao vivo, serão disponibilizados 300 ingressos para aqueles que participaram presencialmente da apresentação. O secretário enfatiza que todas as medidas de biossegurança como distanciamento, serão garantidas no espaço, promovendo então a segurança biológica do público.

Sobre a Cia de Artes Embrujos de España

A Cia de Artes Embrujos de España, nasceu em abril de 1988, quando o Centro Beneficente Espanhol trouxe uma bailarina para Campo Grande, para criar um grupo que resgatasse as tradições da dança espanhola. Foi quando Maria Helena Pettengil começou a tomar conta do grupo, em razão da experiência. “Como já tinha essa ligação com a dança, tendo uma academia e sendo professora, comecei a tomar conta desse grupo e desde então continuo na direção da Companhia. Uma das nossas grandes vitórias é ver que somos muito atuantes, realizando sempre vários eventos tanto na Capital e em outras cidades do Estado, como também em outros estados brasileiros, levando sempre a cultura espanhola através da dança e da arte”, pontua Maria Helena.

Assim como todos os outros setores, a dança também sofreu com a pandemia, mas o retorno vem sendo feito pouco a pouco, com o afrouxamento de algumas medidas e também com o avanço da vacinação e diminuição nos números causados pela COVID-19. “Sofremos todos os impactos da pandemia. Ficamos muito tempo sem nos reunir, sem ensaiar, e agora, a partir do final de agosto começamos novamente a nos reunir”, conta Pettengil.

Maria Helena aponta que, além de a dança espanhola resgatar uma cultura, ela resgata também a autoestima e confiança das mulheres que fazem parte do grupo, representando então um papel que vai além do cultural. “Tenho um grupo de mulheres, que através da dança espanhola, resgataram também a autoestima e é com este grupo que faremos uma apresentação”.

Documentário

Em 2014 o grupo participou de um documentário, que será exibido também durante o evento. “Esse documentário contou um pouco de nossa história quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, em 2014, e eles resgataram várias etnias e as suas colônias que vivem no País. Todos os times, que representaram seus respectivos países foram representados também neste documentário, onde por meio de entrevistas, foi contado sobre como vivem essas colônias aqui no Brasil. Então vamos exibir um pouco do documentário que mostra as nossas meninas dançando, resgatando um pouco da colonização espanhola em Campo Grande”, explica a diretora da Companhia de dança.

Para participar do evento, garantindo um ingresso, o público deve colaborar com a doação de um brinquedo. As arrecadações serão doadas para instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.

A edição é uma parceria entre a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e a Loja Maçônica Justiça e Perseverança 2.174 e ALB. O Encontro será realizado hoje, às 19h30, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3065. Os brinquedos serão arrecadados na Plataforma Cultural, Avenida Calógeras, 3015, esquina com a Avenida Mato Grosso.

(Texto: Beatriz Magalhães)

