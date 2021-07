Dias do rock, da população e da proteção às florestas marcam a semana

A semana entre 11 e 17 de julho é marcada, principalmente, por datas que celebram a música e nascimento de grandes compositores que marcaram história. No dia 13 de julho é celebrado o Dia Mundial do Rock. A data marca o festival Live Aid, que ocorreu nesta data, em 1985.

O show arrecadou fundos para ajudar vítimas da fome na África e reuniu nomes como Queen, Led Zeppelin e David Bowie.

A semana do Dia Mundial do Rock também é marcada pelo nascimento de diversas figuras que marcaram a música (não se restringindo ao ritmo das guitarras, baixos e baterias). No dia 11, o nascimento do compositor Carlos Gomes – autor da clássica ópera O Guarani e um dos maiores nomes da música erudita no país – completa 185 anos. Em 2016, o programa Caderno de Música, da Rádio MEC FM, destrinchou a obra do artista.

No dia 12, o sambista Almir Guineto completaria 75 anos se estivesse vivo. Falecido em 2017, Guineto foi homenageado pelo programa Recordar é TV. Na ocasião, foi reapresentada uma entrevista dele à TVE do Rio em 1986 e que pode ser vista abaixo:

No dia 13, um dos maiores nomes da da MPB faz aniversário: o compositor João Bosco chega aos 75 anos. Em 2019, o programa Grande Musicais, da TV Brasil, resgatou um show do artista, gravado em 1985:

Ainda fazem aniversário nesta semana o guitarrista Joe Satriani (que completa 65 anos no dia 15 de julho) e o vocalista da banda Skank Samuel Rosa (que completa 55 anos no mesmo dia). Também no meio artístico, a semana marca o nascimento do apresentador Edson Cabariti (o Bolinha), que completaria 85 anos no dia 16, e de Paulo Gracindo (há 110 anos). Gracindo foi locutor da Rádio Nacional nos anos 1950 e um dos seus programas foi relembrado no quadro O Rádio Faz no programa Todas as Vozes da Rádio MEC AM em 2014.

Datas “fora da música”

Além do Dia Mundial do Rock, a semana também é repleta de datas que têm como objetivo homenagear e conscientizar. Uma delas é o Dia Mundial da População, celebrado no dia 11 de julho. A data é marcada pelo dia “dos cinco bilhões”, que aconteceu em 1987. Na data, a população mundial (que hoje é estimada em 8 bilhões de pessoas) atingiu o número de 5 bilhões.

Já o dia 17 é o Dia de Proteção às Florestas no Brasil. Na mesma data, é homenageado o Curupira, figura do folclore brasileiro conhecido por ser o protetor das florestas. A figura foi homenageada no programa Música Animada, da TV Brasil.

(Agência Brasil)