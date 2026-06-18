Circo, Copa, cinema, colecionismo e diversão no gelo: Bosque dos Ipês terá fim de semana repleto de atrações

De 19 a 21 de junho, shopping reúne estreia de circo internacional, transmissão dos jogos do Brasil, encontro de colecionadores, pista de patinação no gelo, cinema e atrações gratuitas para toda a família.

Se existe um lugar em Campo Grande onde vai ser difícil ficar parado neste fim de semana, esse lugar é o Shopping Bosque dos Ipês. Entre os dias 19 e 21 de junho, o empreendimento concentra uma programação que mistura emoção, nostalgia, futebol, cinema, aventura e diversão para todas as idades.

A principal novidade da semana é a chegada do Circo Mundo Mágico, que estreia nesta quinta-feira (19), às 20h30, trazendo uma estrutura moderna e climatizada, além de atrações nacionais e internacionais. Entre os destaques está o gigante King Kong, uma das atrações mais aguardadas do espetáculo, que promete surpreender crianças e adultos. Informações sobre horários, @circomundomagico.oficial.

Enquanto isso, a Copa do Mundo segue movimentando a Arena Bosque dos Ipês, espaço gratuito que se transformou em ponto de encontro para os apaixonados por futebol. Além da tradicional troca de figurinhas, os visitantes encontram chute a gol, pebolim, Footshow, painel instagramável e o Totem de Palpites. Aos finais de semana, promotores auxiliamos colecionadores com um estoque de mais de mil figurinhas disponíveis para troca.

O clima de Copa também toma conta da Praça de Alimentação. Na sexta-feira (19), às 20h30, os torcedores poderão acompanhar no telão a partida entre Brasil e Haiti, válida pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026. A transmissão promete reunir famílias, amigos e apaixonados por futebol em uma grande experiência coletiva, com toda a estrutura de gastronomia e entretenimento do Shopping Bosque dos Ipês.

Na Praça Central, os apaixonados por automobilismo têm encontro marcado nos dias 20 e 21 de junho. O 18º Encontro de Colecionadores de Miniaturas reúne modelos raros, peças históricas e colecionadores de diversas regiões, transformando o shopping em uma verdadeira exposição de relíquias sobre rodas.

Para quem prefere uma experiência mais gelada, a Iceland Bosque dos Ipês segue encantando visitantes. Instalada na Praça Central, a pista de patinação no gelo oferece uma experiência típica de inverno em pleno Mato Grosso do Sul, reunindo crianças, jovens e adultos em momentos de diversão e muitas risadas.

O fim de semana também reserva espaço para quem deseja cuidar dos pets. No sábado (21), das 14h às 17h, o Castramóvel do CCZ estará na calçada externa do Acesso A oferecendo vacinação antirrábica, coleta para diagnóstico de leishmaniose, orientações e cadastro para castração destinado a famílias com renda de até três salários mínimos.

Já no cinema, a programação ganha reforço com a aguardada estreia de "Toy Story 5" que chega às telas do UCI Bosque dos Ipês nesta quinta-feira. Também seguem em cartaz títulos como "O Diabo Veste Prada 2", "Mestres do Universo", "Michael" "Trago Seu Amor", "Dia D" e "Backrooms: Um Não-Lugar". Informações sobre horários e ingressos estão disponíveis em www.ingresso.com.

Com atrações para todos os estilos e idades, o Shopping Bosque dos Ipês reforça seu papel como um dos principais destinos de lazer, entretenimento e convivência de Campo Grande, oferecendo uma programação que promete movimentar a cidade durante todo o fim de semana.

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