Biquini Cavadão lança novo single

Canção faz parte de álbum que será lançado ao longo do semestre

Em novembro de 2020, o Biquini Cavadão entrou em estúdio para gravar um novo álbum autoral, o primeiro após quatro anos do lançamento de “As Voltas Que O Mundo Dá”, em 2017. Entre eles, a banda fez um tributo a Herbert Vianna, “Ilustre Guerreiro”, em 2018, e o registro dessa tournée em áudio e vídeo em “Ilustre Guerreiro ao Vivo”, lançado durante a pandemia, em 2020. As faixas do novo álbum, “Através dos Tempos”, serão apresentadas ao longo de 2021 e começaram com o single “Nada É para Sempre” (Biquíni Cavadão-Marcelo Hayena), que foi lançado no início de julho.

“Quando sugeri que gravássemos um novo disco de inéditas, falei muito com a banda de fazermos um trabalho com alto astral. E ‘Nada É para Sempre’ é isto: um aviso de que, apesar de tudo, seguiremos em frente e superaremos tudo que estamos vivendo agora”, avalia Bruno Gouveia, vocal da banda.

“A letra de Marcelo Hayena, cantor do Uns e Outros, me foi apresentada por telefone. Somos amigos há muitos anos e já compusemos juntos outras vezes para os discos deles, mas esta é a primeira vez que a recíproca ocorre. Ele me disse que havia escrito esta letra numa madrugada e em forma de oração. Por acaso, ao ler, me lembrei de uma antiga melodia. De fato, foi esta canção que me fez procurar Coelho, Birita e Miguel para gravarmos um novo disco.”

Produzido por Paul Ralphes, foi gravado remotamente por todos. Praticamente não se encontraram em estúdio, nem mesmo ao fazerem as fotos e os clipes. No entanto, o entrosamento com o produtor data de longos anos. Foi Paul quem assinou a produção de dois discos da banda no fim da década de 90 (“biquini.com.br” e “Escuta Aqui”). E, a julgar pelo primeiro lançamento, muita coisa boa vem por aí. Ouça aqui “Nada É para Sempre”: https://ditto.fm/ nada-e-para-sempre

Surgido em 1985, o Biquíni Cavadão nasceu do encontro, ainda em colégio, de Bruno Gouveia (vocal), Miguel Flores da Cunha (teclados), Sheik (baixo) e Álvaro Birita (bateria). Descobertos por Carlos Beni – ex-baterista do Kid Abelha –, contaram com a ajuda de Herbert Vianna, dos Paralamas do Sucesso, na gravação de sua primeira música – “Tédio” –, cuja execução na Rádio Fluminense FM lhes rendeu o primeiro disco na Polygram. Mais de 30 anos se passaram, e os garotos de 18 anos que iniciaram esta jornada, em 1985, continuam pulando nos corações de Bruno, Miguel, Alvaro e Coelho.

(Marcelo Rezende com assessoria)

Veja também:

17 cidades em MS devem registrar temperaturas abaixo dos 5ºC