Anitta está ‘arriscando’ em carreira internacional: ‘Posso perder tudo que conquistei’

Anitta está focada em sua carreira internacional, tanto que está morando em Miami, nos Estados Unidos. Em uma entrevista no YouTube com a empresária brasileira Maris Raffa, que também vive por lá, Anitta explicou o motivo da escolha por Miami.

“É a cidade mais brasileira dos Estados Unidos. Tem uma grande quantidade de brasileiros aqui e ajuda a matar um pouco a saudade. Além disso, tem o mercado latino e americano muito fortes. É a junção desses mercados, a combinação perfeita”, disse.

A cantora ainda revelou que vem deixando de “ganhar muito dinheiro no Brasil” por causa dos investimentos que tem feito no exterior. Ela ainda acrescentou que focar na carreira internacional pode fazer com que ela perca tudo que conquistou no Brasil.

O obstáculo maior para uma carreira internacional é abrir mão do que você já tem no Brasil. Deixo de ganhar muito dinheiro porque tenho que parar meus trabalhos lá. Você arrisca uma carreira que você construiu. Se falha, vão dizer que você não conseguiu e arriscou tudo. Se não acontece, posso perder tudo que conquistei no Brasil. É preciso muita coragem”, disse.

Anitta ainda contou que não adianta chegar no exterior achando que ela tem o tamnho que tem no Brasil e revelou a estratégia que vem adotando para a carreira internacional decolar.

“Não adianta chegar aqui fora achando que você é grande. Não dá para entregar aqui o que entrego no Brasil. Tem que começar pequenininho. Aqui eu não sou ninguém, ainda estou começando. Não dá também para ser cabeça dura e não querer mudar. Você adapta seu produto ao novo mercado”.