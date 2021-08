Andressa Urach x Anitta: ‘Eu cobrava caro para dormir com alguém. Ela dá de graça mesmo’

Depois de soltar farpas contra Anitta e atacar a cantora por ter criticado o presidente Bolsonaro, Andressa Urach voltou a atacar a artista nas redes sociais. Urach, que é bolsonarista e foi criticada pelos fãs de Anitta, soltou o verbo novamente, desta vez citando a religião da cantora e a liberdade sexual.

“A diferença minha e da Anitta é que: eu era macumbeira, ela ainda é. Eu cobrava caro para dormir com alguém. Já ela dá de graça mesmo”, soltou a ex-Miss Bumbum.

As alfinetadas foram postadas em um print exposto nos Stories, após um internauta perguntar a Andressa “quem seria ela perto de Anitta”. Andressa Urach seguiu disparando sua metralhadora giratória.

“Anitta não é melhor que ninguém porque tem fama e dinheiro, meu amor. Isso eu já tive muito. E você só sabe do meu passado porque eu fui mulher suficiente para assumir as porcarias que eu fiz e me arrependo, sim. Se você conhecesse Jesus, saberia que ele já me perdoou. Torço muito para que Anitta se converta a Jesus”, continuou.

Na última semana, Andressa Urach atacou a cantora por ter criticado o presidente Bolsonaro. A ex-miss bumbum chamou Anitta de biscoiteira por conta das críticas dela contra o governo de Jair Bolsonaro. A cantora havia se posicionado contra o voto impresso, proposto pelo presidente.

“O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes… E o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso… Alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que que tá precisando de verdade no Brasil”, disse a funkeira na ocasião.

Andressa se irritou e, Nos Stories do Instagram, a modelo alfinetou: “Vamos dar um biscoito para a Anitta que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável!”, disparou Andresssa. “Vai rebolar o bumbum que disso você entende. Para que está feio”, completou.