AGENDA CULTURAL: Fim de semana tem Brasil x Haiti, Banho de São João e muitas festas juninas!

Capital e interior reúnem programação que vai do futebol aos festejos tradicionais, com shows, teatro, festivais e celebrações culturais

Brasil x Haiti

A segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será nesta sexta-feira (19), às 20h30, contra o Haiti, e deve movimentar diversos pontos de Campo Grande e região com transmissões ao vivo em telões, promoções e programação especial. A partir das 18h30, a Esplanada Ferroviária, na Rua Temístocles, será um dos principais pontos de encontro da torcida com o projeto “Cidade da Copa”, que oferece entrada gratuita, praça de alimentação e atrações culturais antes e após o jogo.

Além da Esplanada, a cidade contará com uma ampla rede de bares e espaços preparados para receber o público. O Montanha Bar, na Rua Antônio Maria Coelho, e o Treze Bar, na Rua 15 de Novembro, 797, terão transmissão em telões e promoções durante a partida. Já a Feira Central, na Rua 14 de Julho.

Os torcedores também poderão acompanhar Brasil x Haiti no Bar Mercearia, com transmissão em sete televisores e funcionamento normal sem taxa de entrada; no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, com exibição na praça de alimentação; no Norte Sul Plaza, na Avenida Presidente Ernesto Geisel; além do Lugui Choperia Santa Fé e da Germânia Cervejaria, na Rua Amazonas, 1244, ambos com promoções especiais de chopp durante o jogo.

Já o Outback Steakhouse integra a campanha nacional “É Clima de Outback”, com transmissões em todas as unidades. A expectativa é de grande público em todos os locais, reforçando o clima de festa em torno da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (19).

Banho de São João

O Banho de São João de Corumbá e Ladário começa sua programação cultural nesta sexta-feira (19), com o tradicional Arraial no Porto Geral, que segue até o dia 23 de junho.

A noite de abertura, às 23h30, terá show do cantor Panda, além de concursos de andores e mini andores e atividades religiosas e culturais que integram uma das festas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul. Ao longo dos dias, o evento reúne quadrilhas juninas, apresentações regionais e atrações musicais, com programação distribuída entre os municípios até o encerramento oficial no dia 24.

60ª Festa Junina da Associação Okinawa

A 60ª Festa Junina da Associação Okinawa de Campo Grande será realizada nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 17h, na Rua dos Barbosas, 110, no bairro Amambaí, com entrada gratuita. A programação reúne gastronomia típica, apresentações culturais, quadrilhas e atrações como o touro mecânico, em uma celebração que marca seis décadas de tradição. O evento também destaca a culinária japonesa e regional, incluindo a tradicional sopa de cabrito (Hijá no Shiru), símbolo da história da comunidade okinawana na Capital.

Sexta-feira (19)

DJ Jay-C

O DJ Jay-C celebra 31 anos de carreira na música eletrônica no dia 19 de junho, em Campo Grande. A programação começa no Residenza Cozinha/Bar, das 19h às 23h, e segue no Becco Listening Bar, das 22h às 5h, com participações de Groenendal, Bruno Lino e Marquinhos Espinosa, bicampeão do Red Bull Freestyle. Os ingressos custam R$20 antecipadamente e R$30 na portaria. Classificação indicativa: 18 anos.

Festa Junina na Esplanada

A Festa Junina da Esplanada transforma a Rua Temístocles em um grande arraial urbano com música, gastronomia, quadrilha e mais de 30 expositores.Nesta sexta-feira (19), a partir das 18h30, para a transmissão do jogo entre Brasil e Haiti em telão. A partida, marcada para 20h30, promete reunir o público em clima de festa e apoio à seleção, em mais uma mobilização coletiva pelo hexa. O evento acontece na Rua Temístocles.

3ª edição do Retrocar MS

Os apaixonados por carros antigos têm encontro marcado nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, com o lançamento oficial da 3ª edição do Retrocar MS, na Academia do Chopp, em Campo Grande. A programação contará com exposição de veículos clássicos, música ao vivo e transmissão da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo de 2026. Durante o evento, a organização também apresentará as novidades do Retrocar MS 2026, que será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, na Praça do Papa.

Feira do Baobá

A Feira do Baobá realiza nesta sexta-feira (19), a partir das 18h, uma edição especial de aniversário na Praça Brasilina de Aguiar, na Rua Villa Lobos, nº 15, em Campo Grande, com entrada gratuita. Após ser adiada pelas chuvas da última semana, a programação celebra o primeiro ano do evento reunindo gastronomia, artesanato e economia criativa, além de ponto de troca de figurinhas e transmissão ao vivo do jogo Brasil x Haiti, às 20h30, pela Copa do Mundo de 2026.

Espetáculo “Vida de Coisa”

O espetáculo teatral “Vida de Coisa”, da Companhia Onças D’Água, terá sessões gratuitas abertas ao público nesta sexta-feira (19) e no domingo (21), sempre às 19h, no Teatro Flor e Espinho, em Campo Grande. A montagem aborda temas como memória, pertencimento e relações humanas por meio de uma narrativa que mistura humor, poesia e elementos do teatro físico. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pela plataforma Sympla.

39 anos de Vicentina

As comemorações pelos 39 anos de Vicentina acontecem entre os dias 19 e 21 de junho, com programação gratuita no Centro de Eventos Débora Arriero Gonzales e em pontos da cidade. Com entrada gratuita, a festa contará com rodeio em touros, cavalgada, parque de diversões, praça de alimentação, cavalgada, a tradicional Queima do Alho e shows de artistas como Mayck & Lyan, Cleber & Cauan, João Gustavo & Murilo, Pegada LP, Colo de Deus e Banda de Ontem. A cavalgada começa a partir das 9h e a confraternização no Loteamento São Braz às 11h.

Do Céu ao Rio – Da Seca à Cheia

O Coletivo Circo Estrada estreia o espetáculo “Do Céu ao Rio – Da Seca à Cheia” com circulação gratuita por três bairros de Campo Grande, entre sexta-feira (19) e domingo (21). As apresentações acontecem na sexta, às 18h, na Lagoa Itatiaia (bairro Tiradentes); no sábado, às 18h30, na praça Arena Deus é Dez (Jardim Itamaracá); e no domingo, às 18h30, na praça do Leão (Jardim Novos Estados). A montagem une circo e cultura pantaneira, com classificação livre e acessibilidade em Libras.

Sábado (20)

Festival Internacional Arabesk de Danças

A 5ª edição do Festival Internacional Arabesk de Danças acontece neste sábado (20) e domingo (21), no Teatro Aracy Balabanian, em Campo Grande, localizado na Rua 26 de Agosto, 453, Centro. A programação será realizada das 13h às 21h30, reunindo bailarinos, grupos e companhias em apresentações e competições de modalidades como ballet clássico, neoclássico, jazz, dança contemporânea, hip hop, breakdance, house dance, dancehall, K-Pop e estilo livre.

Festa Junina da São José

A tradicional Festa Junina da São José acontece nos dias 20 e 21 de junho, com programação no sábado, das 17h às 22h, e no domingo, das 16h às 22h. O evento reúne comidas típicas, bebidas, brincadeiras e a apresentação da quadrilha junina, em um ambiente voltado para toda a família. A celebração promete dois dias de alegria, convivência e valorização das tradições culturais.

Arraiá da Feira São Bento

O Arraiá da Feira São Bento será realizado no sábado (20), das 18h às 22h, na Praça República do Líbano, na Avenida Primeiro de Maio, 400, no Jardim São Bento, em Campo Grande. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia típica, artesanato, música e empreendedorismo local, além de atrações como forró, quadrilha improvisada e concursos da melhor caipirinha infantil e da “cãopirinha”, voltado a pets. A programação busca promover um ambiente familiar e de valorização da cultura junina.

Desapega Campo Grande

A 25ª edição do “Desapega Campo Grande” será realizada no dia 20 de junho, das 8h às 16h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3065, na Capital. Com entrada gratuita, o evento organizado pelo Coletivo de Brechós do MS tem como objetivo incentivar a cultura do desapego, o consumo consciente e a economia circular, promovendo a troca e a venda de produtos que podem ganhar novos usos e novos donos.

Domingo (21)

Feira Bosque da Paz

A Feira Bosque da Paz realiza no dia 21 de junho, das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz, no Carandá Bosque, em Campo Grande, mais uma edição voltada à arte, cultura e brasilidades, com entrada gratuita. O evento reúne expositores de artesanato, moda e gastronomia, além de atrações especiais como feira de adoção de cães e gatos, com orientação sobre cuidados e adoção responsável, e participação de empreendedores locais. A programação também inclui atividades e produtos voltados ao público pet, reforçando o caráter cultural e comunitário da feira.

Amanda Ferreira