A Fazenda: Aline Mineiro sugere ‘trisal’ com Dayane Mello e Leo Lins

Que proposta, hein? Dentro de “A Fazenda”, Aline Mineiro e Dayane Mello são bem próximas, já trocaram beijos no reality e agora podem viver um um relacionamento a três, ou melhor, um “trisal”.

Durante uma conversa na madrugada desta quarta-feira, 6 de outubro, a influenciadora afirmou que gostaria de ver Dayane e seu namorado, Leo Lins, “se pegando”.

“Meu sonho vai ser eu ficar olhando vocês dois [Dayane e Leo Lins]”, disse ela sem rodeios.

Erasmo Viana, que estava presente no papo, sentiu-se constrangido e alertou: “Gente, olha a câmera ali”. Day, por sua vez, soltou, aos risos: “Não, não quero o boy dela não. Deixa só a gente.”

A ex-panicat também afirmou que seu relacionamento com o humorista é aberto, como ele já havia dito do lado de fora. No entanto, diferente de Lins, ela não disse que era aberto para ficar apenas com mulheres.

“Acontece, acontece muito [encontrar outras pessoas] e a gente se diverte. Você vai gostar! Mas eu quero uma tarde inteira, manhã, tarde e noite! Se não for dia inteiro nem tem graça”, explicou a peoa, animada. Em seguida, as duas, próximas do banheiro, trocaram mais alguns beijos e amassos sem pestanejar.

Lembrando que Dayane, por enquanto, é uma das indicadas à terceira “Roça” da edição e Aline já afirmou que se a peoa voltar, ela vai beijá-la e muito na festa que acontece na sexta-feira, 8 de outubro.