Arremessada após acidente, motociclista morre no cruzamento da Avenida Mato Grosso com Rua Bahia

O socorro foi acionado e realizou reanimação, mas a jovem não resistiu e morreu no local

Uma mulher de 27 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (12), após ser arremessada cerca de 10 metros depois de uma colisão entre a Biz que estava conduzindo se chocar com um veículo Virtus, de cor prata, no cruzamento da Avenida Mato Grosso com Rua Bahia em Campo Grande.

Segundo informações de testemunhas, o acidente aconteceu quando a vítima trafegava pela Avenida Mato Grosso sentido centro-bairro e o motorista do carro seguia pelo mesmo sentido.

Um deles furou o sinal neste cruzamento quando houve a colisão. Com o impacto da batida, a motociclista foi arremessada cerca de 10 metros.

Ainda segundo informações colhidas no loca, a mulher teve várias fraturas expostas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os socorristas tentaram reanimá-la por mais de 40 minutos, mas a jovem não resistiu e morreu no local.(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)