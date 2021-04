Arma de fabricação caseira é encontra em cela de interno morto

A perícia da Polícia Civil esteve na PED (Penitenciária de Dourados), na manhã deste sábado (17), para fazer os levantamentos sobre a morte do interno Thiago Loureiro de Lima de 24 anos.

Conforme o site Dourados News, a vítima morreu no Hospital da Vida após uma briga com o companheiro de cela. O crime aconteceu dentro da cela linear 22, por volta das 3h da madrugada.

De acordo com informações iniciais, o suspeito foi ouvido e a versão dada bate com os levantamentos feitos até agora. No local, foi encontrada uma arma de fabricação caseira que, segundo o interno, Thiago teria usado para agredi-lo.

O suspeito relatou relatou ainda que a vítima teve um surto e os dois entraram em luta corporal. Em circunstâncias ainda apuradas, a cela começou a pegar fogo, momento em que a equipe da torre percebeu e acionou os agentes.

A partir de agora, será aguardado o laudo para saber em quais circunstâncias a vítima morreu. A princípio trabalha-se com hipótese de ele ter inalado fumaça, pois não há sinais de violência no corpo.

O caso segue em investigação.

