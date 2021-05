Argentina desiste de Copa América por causa da Covid e Brasil vai sediar evento

O torneio que reúne as seleções da América do Sul será disputado no Brasil. A decisão foi divulgada na manhã desta segunda-feira (31), pela Conmebol e a previsão é que o torneio comece no próximo dia 13 de junho. Os locais das partidas serão anunciados nas próximas horas, segundo o site esportivo Lance.

O Brasil foi sede da última Copa América, em 2019. No domingo (30), a Argentina informou que não teria condições para sediar a competição em função do número de casos da Covid-19. A Colômbia, que iria dividir a organização do evento com a Argentina, também desistiu, mas em função da crise social vivida no país.

Após as desistências, o Chile chegou a ser cogitado para sediar a disputa. O país chegou a se colocar como um candidato para o evento.