Aqueça seu coração: “Campanha do Agasalho 2021” é realizada em MS

A “Campanha do Agasalho 2021”, organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul em parceria com os Servidores Públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, acontece em todo em todo o Estado, seguindo recomendações de prevenção e combate ao novo Coronavírus.

Aqueles que tiverem o interesse em ajudar, todos os quarteis estão recebendo as doações para a campanha, que tem o intuito de estimular o espírito de solidariedade da comunidade em geral.

Em Corumbá, os interessados em somar nessa corrente do bem, podem se deslocar até quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Rio Branco, nº 1.611, bairro Universitário para trazer sua doação.

Também, se preferirem, podem entrar em contato nos telefones (67) 3231-2444 ou pelo 193, solicitando para a equipe recolher o material doado. Serão arrecadados cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos, novos ou em bom estado de conservação, assim, como outros itens de inverno. A campanha vai até o dia 15 de junho.