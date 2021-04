Apreensão de drogas aumenta 179% no Estado

Mato Grosso do Sul registrou aumento de 179% no número de apreensão de drogas realizada no primeiro trimestre deste ano.

Entre os meses de janeiro a março, as forças de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, apreenderam cerca de 136.176kg de ilícitos ante aos 48.817kg contabilizados no mesmo período do ano passado.

Na Capital, o aumento chegou a 116% e 209% nos municípios do interior do Estado. Os dados revelam que a maconha é uma das drogas com maior crescimento de apreensão, chegando a 179%, de 133.629,3. Em 2020, a quantidade de apreensões desse tipo de entorpecente foi 47.956 kg.

Em relação ao aumento, o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, comentou sobre o recorde nacional que MS possui nessa categoria. “Hoje somos recordistas nacionais em apreensões de drogas, além disso somos o Estado que mais esclarece homicídios no Brasil, com índice superior a 70%. Isso reflete em uma cidade segura e melhor para se viver”, afirmou.