Aposta de Camapuã ganha R$ 733 mil na Quina

Uma aposta realizada em Camapuã faturou R$ 733 mil na Quina. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (11), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O vencedor ou vencedora ganhou um total de R$ 733.289,93, as dezenas sorteadas foram: 25 – 40 – 61 – 69 – 78

No último dia 7 deste mês, Três apostas, de Brasilândia, Dourados e Jardim acertaram cinco números da Mega-Sena e faturaram R$ 30.966,61, cada. O próximo concurso, na quarta-feira (12), deve pagar R$ 27 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.