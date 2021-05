Após vencer a COVID, ex-prefeito candidato em Sidrolândia espera novas eleições

As eleições em Sidrolândia continuam em suspenso. Após o vencedor do último pleito, o ex-prefeito Daltro Fiuza (MDB) ser oficialmente barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no início do último mês, novas eleições foram declaradas, mas ainda sem data definida devido a pandemia da COVID-19 estar forte na cidade. A prefeita interina, vereadora que venceu como presidente da Câmara, Vandinha Camilo (PP), deve concorrer contra o ex-aliado, o também ex-prefeito Enelvo Felini (PSDB).

Fiuza tem quatro mandatos na cidade e Enelvo três. O primeiro convenceu a população estar apto para votação mesmo estando inelegível, o que causou todo o imbróglio. Enelvo ficou em segundo lugar com 40% contra 46% de Fiuza. O terceiro lugar ficou para Moacyr Vacaria (Patri). Este é esperado para ser vice de Enelvo, porém esta com COVID no Hospital Unimed. Até pouco tempo estava intubado. Seu estado ainda é um incógnita.

Aliás, Enelvo esteve até cerca de 20 dias em situação semelhante e logo foi para o Hospital Albert Einsten, em São Paulo. Neste período, Vacaria também pegou a doença. “Eu tinha uma candidata a vereadora que se elegeu conosco. Virou presidente da Câmara e depois prefeita interina. Ela nos traiu para ganhar o cargo e agora está com Daltro. Hoje ela é candidata a prefeita e eu sou candidata a prefeito pelo grupo do governador. Eu elegi oito vereadores, eles elegeram sete”, conta Enelvo.

O ex-prefeito ainda destaca que não a queria como presidente da Casa de Leis, assim ela conversou com um outro vereador do PSDB e mudou de lado deixando o grupo tucano sete e o grupo opositor com oito. “Nós acreditamos que mês que vem aconteça a eleição. Em poucos dias deve sair a nova data. Estamos muito otimistas com a aceitação da cidade e a sociedade vai julgar, espero que seja nós. estamos trabalhando para levar esta nossa mensagem para o eleitor”, analisa.

A prefeita interina, Vandinha Camilo (PP), disse que continua no aguardo das novas eleições, mas acredita que em decorrência da mudança de bandeira deverá ser logo. Para ela também será em junho. A prefeita interina também falou da situação dos partidos. “Na verdade eu fui preterida pelo meu concorrente. Mas ganhei a presidência da câmara com um grupo de 8 vereadores de primeiro mandato”, resumiu.

Sidrolândia

Enelvo assumiu em 1997 Sidrolândia com 18132 mil pessoas, e de acordo com ele, em oito anos este número chegou a 36 mil. “Foi o único município do centro-oeste que duplicou sua população em oito anos. É nossa população rural, dando qualidade de vida sem ter uma favela, com isto colocamos Sidrolândia quase no cenário nacional como boa referência de ações de projetos sociais. Hoje já busquei muitos parceiros em Brasília para trazer recursos emendas e projetos para a cidade”, garante Enelvo Felini.