Após ter moto furtada, vítima recebe ligação com pedido de “resgate” para devolver veículo

Trabalhador autônomo,de 24 anos, teve a motocicleta Honda CG 125, furtada na madrugada de sexta-feira (18), na parte alta de Corumbá.

Segundo o site Diário Corumbaense, a vítima mora no conjunto Flamboyant II e deixou o veículo estacionado na área comum do condomínio e ao descer para pegar a moto e trabalhar, não a encontrou mais. O rapaz percebeu que a cerca que dá acesso a uma área militar estava rompida. Foi por ali que, provavelmente, o ladrão passou com a motocicleta.