Após série de encontros políticos, Lula deixa Brasília: “Até a próxima”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou sua série de encontros com políticos em Brasília, nesta sexta-feira (7). Em seu perfil no Twitter, o petista registrou o fim de sua agenda na capital federal.

“Voltando de Brasília. Até a próxima”, disse. O ex-presidente chegou em Brasília na segunda-feira (3). Seu 1º encontro foi com o deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ).

Foi a 1ª viagem nacional de Lula depois de o STF (Supremo Tribunal Federal) anular as condenações da Lava Jato. Ele agora está elegível e apto a disputar a eleição presidencial de 2022. A equipe de Lula negou, no entanto, cunho eleitoral da agenda na capital federal.

Na pauta dos encontros, esteve o auxílio emergencial. O presidente articulou com políticos o aumento do valor da parcela para R$ 600. Também tratou sobre o combate à pandemia de covid-19 e “o desmonte do Estado que está sendo feito pelo governo Bolsonaro”.