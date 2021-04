Após queda na Libertadores, Renato Gaúcho deixa comando do Grêmio

Técnico ficou no cargo por quatro anos e sete meses, com sete títulos

Depois de quatro anos e sete meses de trabalho, Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. Nesta quinta-feira (15), o Tricolor anunciou a saída do ídolo e treinador que mais vezes dirigiu o clube na história (441 jogos, considerando também as duas passagens anteriores, entre 2010 e 2011 e em 2013).

Grêmio comunica a saída do técnico Renato Portaluppi. Leia a nota oficial em: https://t.co/uLTTl2Wlpf pic.twitter.com/kPNZW8rXrR — Grêmio FBPA (@Gremio) April 15, 2021

Em nota, o Grêmio informou que o desligamento de Renato se deu “em comum acordo”. A saída ocorre um dia após a eliminação para o Independiente del Valle (Equador) pela terceira fase preliminar da Libertadores. Após quatro anos alcançando pelo menos as quartas de final do principal torneio do continente, com três semifinais seguidas (entre 2017 e 2020) e o título de 2017, o Tricolor ficou fora da fase de grupos, tendo que se contentar com a Copa Sul-Americana.

Infectado pelo novo coronavírus (covid-19), Renato não comandou o Grêmio nas partidas contra o Del Valle, sendo substituído na casamata por Alexandre Mendes, que também deixa o clube, assim como o também auxiliar Victor Hugo Signorelli.

“Cabe uma referência particular e especial ao desempenho do Renato, à forma como se portou, aos títulos obtidos, à lealdade e dedicação com a qual defendeu os interesses dos jogadores, sempre mantendo acesa a chama da vitória. Na vida, chegam momentos em que há a necessidade de tomar caminhos novos. E esses caminhos se dão na perspectiva de desejar ao Renato um grande sucesso, assim como o Grêmio também continuará sua trajetória de vitórias, em um projeto que começa esse ano a ser mais uma vez reciclado, redimensionado”, afirmou o presidente Romildo Bolzan, em depoimento divulgado pela Grêmio TV.

O dirigente também informou que o técnico da equipe de transição, Tiago Gomes, dirigirá o Grêmio nos próximos dois jogos, ambos pelo Campeonato Gaúcho. Nesta sexta-feira (16), às 20h (horário de Brasília), o Tricolor enfrenta o Caxias no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). No domingo (18), no mesmo horário, recebe o Novo Hamburgo na Arena, em Porto Alegre. O mandatário gremista disse, por fim, que espera anunciar o novo treinador na próxima semana.

Renato iniciou a terceira passagem pelo Grêmio em setembro de 2016. Naquele ano, conquistou a Copa do Brasil, encerrando um jejum de 15 anos sem títulos nacionais do Tricolor. Em 2017, liderou o clube ao tricampeonato da Libertadores, entrando para a história como primeiro brasileiro a vencer o torneio como jogador e técnico. De lá para cá, também foi tricampeão gaúcho e ganhou a Recopa Sul-Americana (2018) e o Campeonato Gaúcho (2019).

(Agência Brasil)