Após perseguição, veículo roubado é recuperado com mais de 450 kg de drogas

Por volta das 12h30 desta segunda-feira (24), a PMR (Polícia Militar Rodoviária) efetuou a prisão de Luiz Fernando Bonetti, 24, após acompanhamento tático na MS-289, no município de Amambai – distante a 355 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informação policiais, o condutor do veículo Honda Civic, com placas de Taubaté, recebeu ordem de parada, porém, não obedeceu e empreendeu fuga do local.

A perseguição chegou ao perímetro urbano do município e retornou para o a rodovia após alguns quilômetros, onde o motorista foi abordado.

Durante a vistoria ao veículo, foram localizados 20 fardos de maconha, pesando 440 quilos, além de quarenta pacotes de skunk, totalizando 10,450 kg.

À polícia, o indivíduo disse que pegou a droga no município de Coronel Sapucaia e deixaria no Trevo da Bandeira, em Dourados, por R$ 5 mil.

Após checagens, foi constatado que o veículo tem queixa de roubo em Taubaté, interior de São Paulo.