Após passar mal, idosa morre em viatura do Samu na Capital

Uma idosa de 67 anos morreu neste domingo (25) dentro de uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após passar mal e sofrer uma parada cardiorrespiratória. O caso aconteceu no bairro Tarsila do Amaral em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a senhora passou mal, desmaiou e foi socorrida por vizinhos que acionaram o socorro.

A idosa chegou a receber atendimento médico, onde foram feitos 16 ciclos de três choques de reanimação, mas mesmo assim não voltou e morreu dentro do Samu.

O caso foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.