Após noite mais fria do ano em MS, quarta-feira será de tempo seco com baixa umidade do ar

A madrugada desta quarta-feira (28) foi a mais fria desde o início do ano. Durante o dia, apesar de fresco, as temperaturas serão agradáveis, mas a umidade relativa do ar estará baixa e pode chegar aos 20%. Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todas as regiões.

As variações no Estado vão de 8°C a de 34°C. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a menor temperatura está estimada para Paranhos e maior para Alcinópolis.

Na capital o tempo segue claro sem nuvens, e as temperaturas variam entre 16°C a 30°C.