Após matar filha, mãe arruma bebê e a leva de carrinho até a casa das amigas

Uma mulher de 21 anos, presa na manhã desta quarta-feira (23), após confessar ter matado a filha, uma bebê de 5 meses, vestiu a criança já sem vida e a levou dentro de um carrinho até a casa das amigas, na região do bairro Bandeirantes, em Campo Grande.

Na sequência, as amigas da autora estranharam que a bebê estava muito quieta e a levaram junto da mãe para a UPA (Unidade de Pronto de Atendimento) do Jardim Leblon. Ao ser socorrida, a equipe médica percebeu que a criança tinha marcas aparentes de estupro. Foi encontrada também cabelo de uma pessoa adulta no corpo da vítima. De acordo com os médicos, a criança já tinha vindo a óbito há algum tempo, antes mesmo de dar entrada no hospital. A PM (Polícia Militar) foi acionada e a autora presa em flagrante e levada para a delegacia.

A delegada Fernanda Piovano, plantonista da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), disse ainda não ter a causa da morte, e não se sabe se a bebê morreu em decorrência do estupro ou do afogamento. O caso será investigado pela DEPCA (Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente). Ainda nesta quarta-feira (23) a casa da autora será periciada.

Chip da besta

Em depoimento para a delegada, a mulher contou que foi tomar banho junto da filha ontem, sendo que ao entrar no chuveiro teria percebido que a criança estava com um ‘chip da besta’, na cabeça, e neste momento afogou a filha até a morte. Acesse também: Homem confessa ter participado na morte da esposa em Dourados

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)