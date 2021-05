Após matar campo-grandense e mais dois, serial killer de homossexuais é preso em Curitiba

Um homem suspeito de ter assassinado três rapazes homossexuais no sul do país foi preso neste sábado (29) em uma pensão no bairro de Capão Raso, em Curitiba (PR). Segundo informações da polícia, José Tiago Correia Soroka, de 32 anos, foi preso por volta das 7h da manhã de hoje.

As vítimas do criminoso são David Júnior Alves Levisio, morto no dia 27 de abril, e o campo-grandense Marco Vinício Bozzana da Fonseca, assassinado no dia 4 de maio, ambos na capital paranaense. Ele também é suspeito pela morte de Robson Olivino Paim, no dia 16 de abril, em Abelardo da Luz (SC). Além dos homicídios, José Tiago teria tentado matar um quarto jovem no dia 11 deste mês, em Curitiba.

O homem escolhia as vítimas em aplicativos de namoro e ganhava a confiança delas por meio de trocas de fotos.

Tiago confessou a polícia que matou e roubou as vítimas e que a ideia era matar um homossexual por semana, mas parou com os crimes após ter a imagem divulgada e por medo de ser reconhecido. (Com informações da Istoé)