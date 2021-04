Após jogador fazer comentário machista em jogo, Polícia Militar emite nota de repúdio

Após um jogador fazer um comentário machista durante o jogo do Campeonato Estadual no último domingo (18), na cidade de Chapadão do Sul, município a 283 quilômetros de Campo Grande, a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar publicou uma nota de repúdio. Na ocasião, o integrante do time desrespeitou as profissionais auxiliares do árbitro.

Em nota, a assessoria lamentou o ocorrido. “A 4ª Companhia Independente de Polícia Militar REPUDIA e torna público sua indignação pelo comportamento machista desse jogador. Precisamos respeitar as funções exercidas pelas mulheres que desempenham sua função de forma excelente. Lamentamos profundamente o ocorrido e fica aqui a nossa solidariedade aquelas profissionais. Ressaltamos que as mulheres tem buscado capacitação técnica para cumprir cargos que normalmente eram ocupados por homens. Assim exigem o mesmo respeito, lugar de mulher é onde ela quiser”.

Da redação com informações de Itamar Buzzatta